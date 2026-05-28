Casi la mitad de los hogares en España no puede afrontar un gasto imprevisto

La economía doméstica sigue poniendo al límite para miles de familias españolas. A partir del próximo lunes, la factura de la luz volverá a encarecerse tras la retirada de las ayudas impulsadas por el Gobierno durante la crisis energética. Una subida que llega en un momento especialmente delicado, marcado además por la incertidumbre internacional y el cierre del estrecho de Ormuz. Esto podría disparar hasta un 30% el precio de la energía este verano, según la consultoría energética Tempos Energía. Mientras tanto, el día a día continúa acumulando dificultades para muchos hogares.

Gastos inesperados que complican llegar a fin de mes

Gastos imprevistos, como la avería del coche, la rotura de la lavadora o una visita urgente al dentista, se convierten en auténticos quebraderos de cabeza para familias que viven al límite de sus ingresos. “Los poquitos ahorros que tengo son para imprevistos”, reconoce a Antena 3 Noticias una ciudadana. Sin embargo, para una gran parte de la población ni siquiera esos pequeños colchones existen. Según datos del Consejo Económico y Social, casi la mitad de los hogares no puede hacer frente a gastos inesperados sin poner en riesgo su economía mensual.

Gastos básicos disparados

Mientras tanto, la vivienda, la alimentación y los suministros básicos absorben buena parte de los ingresos familiares. “Pagamos pisos, luz, agua… y no queda nada”, lamentan muchos consumidores. De hecho, los gastos relacionados con la vivienda y la comida ya representan cerca del 60% del salario de numerosos trabajadores.

La desaparición de las ayudas energéticas añade todavía más presión a una situación que muchos califican como “insostenible”. Para las familias más vulnerables, cada factura supone un nuevo ajuste, una renuncia o una deuda pendiente. “Hay que esperar al otro mes”, explican quienes se ven obligados a aplazar pagos para poder llegar a fin de mes. Esta combinación de inflación, precariedad y aumento de costes básicos está empujando a más personas hacia situaciones de exclusión social.

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