Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Última hora
Economía
Vivienda
Empleo

'Caso Zapatero'

Las empresas que figuran como clientes de Zapatero: tecnológicas, de transporte aéreo, de construcción y próximas al partido comunista

Un excel con 43 destinatarios coge forma de convertirse en una pieza clave para ver si en el caso de Zapatero hubo 'lobby' o tráfico de influencias.

Zapatero

ZapateroEuropa Press

Publicidad

Miriam Vázquez
Publicado:

Un simple documento Excel que podría ser clave a la hora de demostrar si hablamos de 'lobby' o de tráfico de influencias en el 'caso Zapatero'. En el informe de la UDEF se señala que el expresidente Zapatero dio el visto bueno a "un listado de receptores de los informes de asesoría emitidos por la mercantil Análisis Relevante". Esa lista se la envía a Julio Martínez.

"En una conversación de fecha 6.07.2021 José Luis Rodríguez Zapatero remite a Julio Martínez dos archivos de Excel en un breve espacio temporal, el primero denominado "LISTA AR OK.xlsx" y el segundo "direcciones email JM xlsx".

En el informe también se dice que en estos Excel "figura un listado de personas físicas y jurídicas con direcciones de correos electrónicos y cargos. Estos archivos no constituyen un simple listado, sino que reflejan una cierta planificación previa y sirven como herramienta logística", apuntan.

Entre los "clientes" que se enumeran en el informe aparecen los nombres de Alejandro Fernández del Grupo Aldesa,Francisco Flores, relacionado con Softgestor y Domingo Amaro Chacón, Inteligencia Prospectiva-Alaska Limitada.

En este Excel se incluyen un total de 43 destinatarios y la UDEF anota: "Los informes mensuales elaborados por Análisis Relevante y distribuidos finalmente por Whathefav (la empresa de las hijas) se estarían remitiendo tanto a clientes que abonan notables cifras por ellos, según el contrato del que se trate, como a otros destinatarios respecto de los cuales se desconoce el motivo por el que reciben la información y en qué medida se realiza el pago".

Huawei España, el fabricante de teléfonos Wewo, la aerolínea Air China, la mercante China Cosco Shipping Port y la constructora China Railway aparecen identificadas en el informe. Empresas de transporte aéreo, logística y construcción. Este bloque lleva a una de las derivadas de los informes de la UDEF basada en la agenda exterior de Zapatero donde se habla de estructuras próximas al Partido Comunista.

En conversaciones encontradas en el móvil de Julio Martínez se pone especial atención en dos mensajes que reenvía. En el primer pone "coke" y a continuación se pide que se prepare una carta de intenciones: "Preparen LOI".

"El 23.01.2024, Domingo Amaro Chacón manifiesta a Julio Martínez Martínez que Philippe Apikian, presidente de la sociedad Swissoil Trading SA "y los chinos listos para comprar barcos", y que está "Listo para viajar a reunirse con la Dama y Ministro Petróleo".

Sigue el informe de la UDEF y señala que en una charla se indica "debemos tener claro qué vamos a ofertar.Esta es una empresa que depende del Partido Comunista Chino".

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

GLF360 ‘WHY NOT!!!’ pone el foco en la inclusión laboral y el talento diverso en Las Palmas de Gran Canaria

GLF360 “Why Not!!!”

Publicidad

Economía

Zapatero

Las empresas que figuran como clientes de Zapatero: tecnológicas, de transporte aéreo, de construcción y próximas al partido comunista

Por qué puede salir a pagar la declaración de la Renta

Por qué puede salir a pagar la declaración de la Renta 2025

Dudas y preguntas sobre la Declaración de la Renta

Renta 2025 - 2026: preguntas frecuentes para hacer la Declaración

Premio La Razón
Premios

Molinillo y Aula reciben el premio al liderazgo profesional en entornos de inversión global: "Notarios y periodistas compartimos la función de dar fe"

Imagen de la boya
Energías renovables

Una boya de 42 metros convierte las olas del mar Cantábrico en luz para los hogares

Inspección técnica de vehículos ITV
Empleo

Cómo trabajar en la ITV: estas son las nuevas normas y requisitos para solicitar el empleo

Si quieres trabajar en una estación de ITV, ahora lo tienes más fácil. El Ministerio de Industria ha cambiado la normativa y amplía las titulaciones que te permiten acceder a estos puestos.

Alimentos en una nevera
Ahorro

A qué temperatura tiene que estar la nevera según los expertos

Cada grado extra que le pidamos bajar al compresor de la nevera supone un gasto adicional de electricidad que incrementa la factura de la luz.

Uteca

UTECA demandará a RTVE por "competencia desleal" por la comercialización publicitaria sin límites del Mundial 2026

Oficina de la Agencia Tributaria

Alertan de mensajes de texto falsos que suplantan a la Agencia Tributaria para robar datos bancarios

GLF360 “Why Not!!!”

GLF360 ‘WHY NOT!!!’ pone el foco en la inclusión laboral y el talento diverso en Las Palmas de Gran Canaria

Publicidad