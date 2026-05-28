Las empresas que figuran como clientes de Zapatero: tecnológicas, de transporte aéreo, de construcción y próximas al partido comunista

Un simple documento Excel que podría ser clave a la hora de demostrar si hablamos de 'lobby' o de tráfico de influencias en el 'caso Zapatero'. En el informe de la UDEF se señala que el expresidente Zapatero dio el visto bueno a "un listado de receptores de los informes de asesoría emitidos por la mercantil Análisis Relevante". Esa lista se la envía a Julio Martínez.

"En una conversación de fecha 6.07.2021 José Luis Rodríguez Zapatero remite a Julio Martínez dos archivos de Excel en un breve espacio temporal, el primero denominado "LISTA AR OK.xlsx" y el segundo "direcciones email JM xlsx".

En el informe también se dice que en estos Excel "figura un listado de personas físicas y jurídicas con direcciones de correos electrónicos y cargos. Estos archivos no constituyen un simple listado, sino que reflejan una cierta planificación previa y sirven como herramienta logística", apuntan.

Entre los "clientes" que se enumeran en el informe aparecen los nombres de Alejandro Fernández del Grupo Aldesa,Francisco Flores, relacionado con Softgestor y Domingo Amaro Chacón, Inteligencia Prospectiva-Alaska Limitada.

En este Excel se incluyen un total de 43 destinatarios y la UDEF anota: "Los informes mensuales elaborados por Análisis Relevante y distribuidos finalmente por Whathefav (la empresa de las hijas) se estarían remitiendo tanto a clientes que abonan notables cifras por ellos, según el contrato del que se trate, como a otros destinatarios respecto de los cuales se desconoce el motivo por el que reciben la información y en qué medida se realiza el pago".

Huawei España, el fabricante de teléfonos Wewo, la aerolínea Air China, la mercante China Cosco Shipping Port y la constructora China Railway aparecen identificadas en el informe. Empresas de transporte aéreo, logística y construcción. Este bloque lleva a una de las derivadas de los informes de la UDEF basada en la agenda exterior de Zapatero donde se habla de estructuras próximas al Partido Comunista.

En conversaciones encontradas en el móvil de Julio Martínez se pone especial atención en dos mensajes que reenvía. En el primer pone "coke" y a continuación se pide que se prepare una carta de intenciones: "Preparen LOI".

"El 23.01.2024, Domingo Amaro Chacón manifiesta a Julio Martínez Martínez que Philippe Apikian, presidente de la sociedad Swissoil Trading SA "y los chinos listos para comprar barcos", y que está "Listo para viajar a reunirse con la Dama y Ministro Petróleo".

Sigue el informe de la UDEF y señala que en una charla se indica "debemos tener claro qué vamos a ofertar.Esta es una empresa que depende del Partido Comunista Chino".

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