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Renta 2025: Así te avisa Hacienda si has cometido un error en la declaración

Si has cometido un error en la declaración de la renta, puedes solucionarlo antes de que Hacienda te multe.

Renta 2025

Renta 2025Imagen creada con IA

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Estamos en plena campaña de la Renta 2025.

Aunque el plazo máximo para presentarla sea el 30 de junio, no es conveniente dejar su presentación para el final.

Si la haces con antelación puedes revisar con calma tus datos fiscales, comprobar si se están aplicando correctamente las deducciones y, en caso de que salga a devolver, recibir el ingreso antes. Además, si surge cualquier incidencia, tienes margen para corregirla sin prisas.

Si Hacienda detecta una equivocación o tiene dudas sobre la información que has aportado, puede imponer una sanción que te afecte económicamente. Pero, en todos los casos, te lo comunica antes de aplicar cualquier penalización.

¿Cómo saber si has cometido un error en la Renta 2025?

Si presentas la declaración de la renta y hay un error o una discrepancia con ciertos datos, tú no tienes que hacer nada, ya que Hacienda tiene canales oficiales para avisarte de todos estos inconvenientes. Puede hacerlo a través de:

  • Carta certificada: es el método más habitual. La Agencia Tributaria te enviará una carta a tu domicilio para que tengas conocimiento de los errores y posibles multas.
  • Sede electrónica: te llegará un aviso por SMS o correo electrónico de que tienes una notificación pendiente de leer en tu buzón. Para ello, debes tener activadas las notificaciones electrónicas.
  • App de Hacienda: puedes recibir avisos si tienes la aplicación de la Agencia Tributaria instalada en tu móvil.
  • Requerimiento: Hacienda te comunica que sus datos son discrepantes con los que has aportado tú, ofreciéndote la posibilidad de que lo solventes antes de llegar a una sanción.

Si no corrijo mi error, ¿de cuánto es la multa?

Si corriges el error voluntariamente no tendrás problemas en forma de sanción. Pero si Hacienda se percata de ello y no lo has solucionado harás frente a una multa. Debes saber que la cuantía depende del grado de tu equivocación.

Si hay un error en la información personal, por ejemplo en la dirección de tu domicilio fiscal, la multa será alrededor de 100 euros. Sin embargo, en caso de que tuvieses que pagar cierta cantidad y no lo has hecho, la sanción será de entre el 50% y el 150% de la cuantía que no abonaste.

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