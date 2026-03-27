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El IPC se dispara en marzo por los carburantes llegando al 3,3% pero la inflación subyacente se queda en el 2,7%

La apuesta de España por las renovables, está actuando como escudo frente al 'shock' energético por la guerra de Irán

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Manuel Pinardo
Publicado:

El Índice de Precios de Consumo elevó un punto su tasa interanual en marzo, hasta el 3,3%, su valor más alto desde junio de 2024, por la subida de los carburantes derivada del conflicto en Oriente Próximo, según los datos avanzados este viernes por el Instituto Nacional de Estadística.

Concretamente, el organismo estadístico ha explicado que en el repunte de la inflación de marzo, ha influido la subida de precios de los combustibles y lubricantes para vehículos personales. La electricidad ha descendido aunque menos que años anteriores.

La subyacente se mantiene en el 2,7%

El INE incorpora en el avance de datos del IPC una estimación de la inflación, que en marzo se mantuvo en el 2,7%, la misma tasa que en febrero. Si se confirma, la inflación subyacente continuará con los valores más elevados hasta la fecha, desde agosto de 2024.

Respecto a febrero, el IPC subió un 1% su mayor alza mensual desde junio de 2022, al dispararse hasta el 1,9%. Por su parte, el IPC armonizado, incrementó ocho décimas hasta el 3,3% con una variación mensual del 1,5%.

Respuesta del Gobierno

El Ministerio ha resaltado que durante la última semana, los carburantes están bajando de precio por la aplicación de medidas fiscales en rigor.

El plan aprobado ayer en el Congreso, está diseñado para que este 'shock' externo, no se traslade de forma permanente ni a la inflación, ni al poder adquisitivo de los hogares.

El Ministerio de Economía, Comercio y Empresa ha asegurado que el comportamiento de la electricidad contribuyó a amortiguar la inflación en marzo. El INE publicará los datosdefinitivos de marzo, el próximo 14 de abril.

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