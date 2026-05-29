Los productos 'mini' pisan fuerte en España: una tendencia de consumo que arrasa

Seguramente a muchas personas que viven solas les ha pasado alguna vez lo siguiente: comprar una lata de tomate tamaño familiar y se acaba echando a perder por que no se gasta. ¿Y al final qué sucede hoy en día? La mayoría acaba llenando la cesta de la compra con productos en formato más pequeño. Una tendencia, que según los expertos, triunfa cada vez más en España.

Una de las razones es que por un lado la estructura de los hogares ha ido cambiando con el paso del tiempo. Ahora hay más familias monoparentales y más hogares unipersonales y comprar productos mini no sólo ayuda a controlar el gasto sino a no malgastar la comida porque no se consume. Así lo recoge en su estudio Ana Isabel Jiménez Zarco, experta en tendencias de consumo de la Universitat Oberta de Catalunya

También han cambiado nuestro estilo y ritmo de vida, son muchos los que comen fuera de casa y eso hace que estos productos sean cómodos de llevar.

El mundo de la cosmética se suma también a la tendencia 'mini'

Así que cada vez es más habitual ver cómo las estanterías de los supermercados se llenan con este tipo de productos. Pero los profesionales no sólo ven esta tendencia al alza en alimentos sino también en el mundo de la cosmética.

Labiales, sérums para el pelo, minitallas de rimel, coloretes, polvos compactos... se hacen hueco en las tiendas y se han convertido en el "capricho asequible" para consumidores que buscan poder tenerlos sin arruinarse, porque pueden comprar un producto de "alta gama" que si fuera en formato más grande no se podrían permitir porque el coste es muy elevado . Es decir darse un capricho a precio menor

Eso sí, en cuanto al precio, los expertos afirman que el coste que supone un producto por unidad o por cantidad siempre resultará más caro el formato pequeño que el grande.

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