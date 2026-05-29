Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Última hora
Economía
Vivienda
Empleo

Productos 'mini'

Los productos 'mini' pisan fuerte en España: una tendencia de consumo que arrasa

El cambio de estructura en los hogares y darse un "capricho asequible " son algunos de los motivos de esta corriente.

Los productos 'mini' pisan fuerte en España: una tendencia de consumo que arrasa

Los productos 'mini' pisan fuerte en España: una tendencia de consumo que arrasa

Publicidad

Marta Sasot
Publicado:

Seguramente a muchas personas que viven solas les ha pasado alguna vez lo siguiente: comprar una lata de tomate tamaño familiar y se acaba echando a perder por que no se gasta. ¿Y al final qué sucede hoy en día? La mayoría acaba llenando la cesta de la compra con productos en formato más pequeño. Una tendencia, que según los expertos, triunfa cada vez más en España.

Una de las razones es que por un lado la estructura de los hogares ha ido cambiando con el paso del tiempo. Ahora hay más familias monoparentales y más hogares unipersonales y comprar productos mini no sólo ayuda a controlar el gasto sino a no malgastar la comida porque no se consume. Así lo recoge en su estudio Ana Isabel Jiménez Zarco, experta en tendencias de consumo de la Universitat Oberta de Catalunya

También han cambiado nuestro estilo y ritmo de vida, son muchos los que comen fuera de casa y eso hace que estos productos sean cómodos de llevar.

El mundo de la cosmética se suma también a la tendencia 'mini'

Así que cada vez es más habitual ver cómo las estanterías de los supermercados se llenan con este tipo de productos. Pero los profesionales no sólo ven esta tendencia al alza en alimentos sino también en el mundo de la cosmética.

Labiales, sérums para el pelo, minitallas de rimel, coloretes, polvos compactos... se hacen hueco en las tiendas y se han convertido en el "capricho asequible" para consumidores que buscan poder tenerlos sin arruinarse, porque pueden comprar un producto de "alta gama" que si fuera en formato más grande no se podrían permitir porque el coste es muy elevado . Es decir darse un capricho a precio menor

Eso sí, en cuanto al precio, los expertos afirman que el coste que supone un producto por unidad o por cantidad siempre resultará más caro el formato pequeño que el grande.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Más de la mitad de los grandes anunciantes españoles destaca por su responsabilidad publicitaria

La publicidad española aprueba con nota en responsabilidad

Publicidad

Economía

Los productos 'mini' pisan fuerte en España: una tendencia de consumo que arrasa

Los productos 'mini' pisan fuerte en España: una tendencia de consumo que arrasa

La presidenta de la AIReF, Inés Olondriz, durante la presentación del Informe sobre los presupuestos iniciales de las Administraciones públicas 2026

La AIReF avala la regla de gasto en pensiones del Gobierno pero advierte de una deuda del 123% del PIB para 2050

Renta 2025

Renta 2025: Así te avisa Hacienda si has cometido un error en la declaración

La inflación
IPC

La inflación se mantiene en el 3,2% en mayo pese a los precios energéticos por la guerra en Irán

Pago de impuestos
Sueldos

Casi la mitad de los hogares en España no puede afrontar un gasto imprevisto

Zapatero
'Caso Zapatero'

Las empresas que figuran como clientes de Zapatero: tecnológicas, de transporte aéreo, de construcción y próximas al partido comunista

Un excel con 43 destinatarios coge forma de convertirse en una pieza clave para ver si en el caso de Zapatero hubo 'lobby' o tráfico de influencias.

Por qué puede salir a pagar la declaración de la Renta
Hacienda

Por qué puede salir a pagar la declaración de la Renta 2025

La declaración de la Renta puede salir a pagar por un motivo muy simple, durante 2025 no se retuvo lo suficiente. También por otros motivos como tener varios pagadores, cobrar el paro con una retención mínima o recibir ayudas sin retención.

Dudas y preguntas sobre la Declaración de la Renta

Renta 2025 - 2026: preguntas frecuentes para hacer la Declaración

Premio La Razón

Molinillo y Aula reciben el premio al liderazgo profesional en entornos de inversión global: "Notarios y periodistas compartimos la función de dar fe"

Imagen de la boya

Una boya de 42 metros convierte las olas del mar Cantábrico en luz para los hogares

Publicidad