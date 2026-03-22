El plan anticrisis del Gobierno: todo lo que baja y lo que se mantiene de precio

El Gobierno ha aprobado un ambicioso plan anticrisis para frenar la escalada de los precios energéticos provocada por la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán, dotado con 5.000 millones de euros. Entre las 80 medidas, la más inmediata para los ciudadanos es hoy la rebaja de impuestos a los combustibles, que permitirá ahorrar de media unos 20 euros por depósito en un coche estándar. El paquete, aprobado mediante un real decreto ley en un Consejo de Ministros extraordinario, ha entrado en vigor este mismo domingo tras su publicación ayer en el BOE.

Para muchos es un alivio, pero menor de lo que se esperaba. El gobierno tenía prevista una rebaja de hasta 30 céntimos por litro de carburante y, sin embargo, esto es con lo que se han encontrado los consumidores al ir a repostar: de media, 15 céntimos de ahorro para la gasolina y 13 céntimos para el gasóleo con respecto a ayer. El problema es que los carburantes siguen subiendo de precio y prácticamente se han comido la rebaja prevista.

Lo que sí queda congelado hoy es el precio de las bombonas de butano. Desde mediados de marzo, su precio máximo de venta queda fijado en 16,35€ por bombona, aunque había subido un 4,9% respecto a su última revisión, hace dos meses. Un precio todavía muy elevado para algunos hogares, a pesar del tope.

Es el caso de Lola, una vecina mayor de Cornellà de Llobregat, en Barcelona, que usa gas butano para encender su estufa. "Me parece muy bien que frenen los precios; está subiendo todo y a las familias no les da para más", nos cuenta en su casa. Ella suele encender la estufa cada tarde, porque todavía hace frío. Como su caso, hay muchas familias que todavía usan este gas butano para cocinar o ducharse con agua caliente. Y la subida que ha experimentado el precio de la bombona los tenía atemorizados. "Es que al final no ves el techo, y los sueldos siguen igual, que pongan freno", nos dice Arnau, otro vecino de Cornellà.

Y ese es precisamente el objetivo de este paquete de medidas anticrisis lanzado por el Gobierno: proteger a los más vulnerables frente a estas subidas de precios y aliviar el impacto del encarecimiento de la energía en hogares y empresas, aunque para muchos, insuficiente.

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