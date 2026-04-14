Última hora de la guerra de Irán en directo: Israel y el Líbano se sientan a negociar por primera vez en cuatro décadas

Pende de un hilo, pero sigue adelante. El alto el fuego entre Irán, Estados Unidos e Israel sigue vigente pese a los últimos acontecimientos en los que Donald Trump ha puesto en marcha un bloqueo total al comercio iraní.

Mientras el Ministerio de Exteriores de Irán ha reclamado a Bahréin, Arabia Saudí, Qatar, Emiratos Árabes Unidos y Jordania que cesen "sus actos internacionalmente ilícitos de permitir que sus territorios sean utilizados" por sus agresores, en una clara alusión a Estados Unidos.

El representante permanente de Irán ante Naciones Unidas, Amir Said Iravani, ha subrayado que el bloqueo de EE.UU. en Ormuz constituye una "grave violación de la soberanía e integridad territorial" iraní, al tiempo que ha advertido que el país asiático ejercerá su "derecho inherente" a tomar "todas las medidas necesarias y proporcionadas" para salvaguardarla.

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