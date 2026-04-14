Guerra Irán
Última hora de la guerra de Irán en directo: Israel y el Líbano se sientan a negociar por primera vez en cuatro décadas
Sigue en directo online la última hora del alto el fuego en Irán.
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Pende de un hilo, pero sigue adelante. El alto el fuego entre Irán, Estados Unidos e Israel sigue vigente pese a los últimos acontecimientos en los que Donald Trump ha puesto en marcha un bloqueo total al comercio iraní.
Mientras el Ministerio de Exteriores de Irán ha reclamado a Bahréin, Arabia Saudí, Qatar, Emiratos Árabes Unidos y Jordania que cesen "sus actos internacionalmente ilícitos de permitir que sus territorios sean utilizados" por sus agresores, en una clara alusión a Estados Unidos.
El representante permanente de Irán ante Naciones Unidas, Amir Said Iravani, ha subrayado que el bloqueo de EE.UU. en Ormuz constituye una "grave violación de la soberanía e integridad territorial" iraní, al tiempo que ha advertido que el país asiático ejercerá su "derecho inherente" a tomar "todas las medidas necesarias y proporcionadas" para salvaguardarla.
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Última hora de la guerra de Irán en directo: Ucrania afirma que Rusia dio a Irán información sobre objetivos energéticos
La Inteligencia ucraniana afirma que Rusia dio a Irán información sobre objetivos energéticos en Israel. Moscú lo niega y muestra su apoyo a las negociaciones para acabar un enfrentamiento bélico que por otro lado no le ha perjudicado.
En primer lugar, no ha caído su aliado en Teherán lo que hubiera sido un duro golpe a la estrategia regional del presidente ruso Vlamidir Putin, tras la marcha de Bashar Asad en Siria a finales del 2024. En segundo lugar, las llamas del incendio en Oriente Próximo llegaron a su enemigo, la OTAN, inmerso en un duro enfrentamiento entre Trump y sus aliados.
Última hora de la guerra de Irán en directo: El embajador de Irán califica de "ilegal" y "grave violación" el bloqueo estadounidense
El embajador de Irán ante las Naciones Unidas ha condenado el bloqueo estadounidense a los puertos iraníes como una "grave violación" de su soberanía, informa la BBC.
En una carta dirigida al Secretario General de la ONU, Antonio Guterres, Amir Saeid Iravani afirma que el bloqueo "ilegal" "constituye una grave violación de los principios fundamentales del derecho internacional del mar".
Última hora de la guerra de Irán en directo: La carne de vacuno y los huevos los alimentos con más inflación en marzo
Los huevos y la carne de vacuno han sido los alimentos con más inflación en marzo, el primer mes completo de guerra en Irán, con subidas de precios del 21,2 % y del 13,7 %, respectivamente, respecto al mismo mes del año pasado.
Según el Índice de Precios de Consumo publicado este martes por el Instituto Nacional de Estadística, los precios de los alimentos y bebidas no alcohólicas han repuntado en conjunto un 2,7 %.
Última hora de la guerra de Irán en directo: EEUU e Irán retomarán negociaciones en Pakistán esta semana
EE UU e Irán retomarán las negociaciones en la capital de Pakistán, esta semana, según revelan este martes cuatro fuentes anónimas citadas por la agencia Reuters.
El pasado fin de semana, equipos negociadores de ambos países se reunieron en Islamabad, pero sin un resultado concreto y el diálogo se encuentra suspendido desde entonces.
Última hora de la guerra de Irán en directo: China califica de "peligroso e irresponsable" el bloqueo de EEUU en el estrecho de Ormuz
China calificó este martes de "peligroso e irresponsable" el bloqueo anunciado por Estados Unidos en el estrecho de Ormuz y advirtió de que la medida puede agravar la tensión y poner en riesgo el alto el fuego.
El portavoz de la Cancillería china Guo Jiakun afirmó hoy en rueda de prensa que el refuerzo del despliegue militar estadounidense y las acciones de bloqueo elevarán la tensión y "socavarán el ya frágil alto el fuego".
Última hora de la guerra de Irán en directo: Israel negocia con el Líbano por primera vez en cuatro décadas
Este martes, el Líbano se sienta a la mesa de negociación con Israel de forma directa por primera vez en más de cuatro décadas para tratar de poner fin a la violencia y los ataques e invasiones israelíes.
El embajador israelí en Estados Unidos, Yechiel Leiter, y su homóloga libanesa, Nada Hamadeh Moawad, se reunirán en Washington a seis semanas del inicio de una guerra que deja más de 2.000 muertos en el Líbano y a siete días del alto el fuego en Irán del que Beirut ha preferido desvincularse para mantener una postura independiente.
Última hora de la guerra de Irán en directo: La Bolsa española sube el 0,83% y supera los 18.100 puntos
La Bolsa española sube el 0,83 % tras la apertura de este martes y supera los 18.100 puntos, animada por la posibilidad de un acuerdo de paz en Oriente Medio, después de que Irán haya mantenido su disposición a retomar las negociaciones con Estados Unidos.
En los primeros compases de cotización de este martes, y mientras el precio de crudo brent baja levemente, el IBEX 35, el principal selectivo español, alcanza los 18.173,3 puntos, tras sumar ese 0,83 %. Las ganancias del año son del 4,98 %.
Última hora de la guerra de Irán en directo: Se eleva la inflación en Cataluña por los efectos en Oriente Medio
La inflación en Cataluña se elevó hasta el 3,1 % interanual en el mes de marzo por los efectos de la guerra en Oriente Medio, principalmente el encarecimiento de los combustibles. En el conjunto de España, la inflación en marzo repuntó hasta el 3,4 %, por lo que Cataluña se sitúa por debajo de la media nacional.
Última hora de la guerra de Irán en directo: Vance afirma que "la pelota está sobre el tejado de Irán"
El vicepresidente norteamericano, JD Vance, ha afirmado este lunes pasado que la responsabilidad de dar el próximo paso en las negociaciones de paz con Irán recae sobre Teherán
"La pelota está en el tejado de Irán", ha declarado Vance en una entrevista con la cadena Fox News en la que ha asegurado que la representación estadounidense partió de la capital paquistaní sin alcanzar un compromiso porque los enviados iraníes "no lograron llegar a un acuerdo y tuvieron que regresar a Teherán".
Última hora de la guerra de Irán en directo: El petróleo cae y las Bolsas europeas apuntan a subidas
El precio del petróleo Brent, de referencia en Europa, caía cerca de un 0,5% en torno a las 08:45 horas de este martes y se movía por encima de los 98,8 dólares por barril antes de la apertura de las Bolsas en Europa, frente a los 72 dólares en los que cotizaba antes del ataque sobre Irán por parte de Estados Unidos e Israel.
Por su parte, el barril de crudo West Texas Intermediate (WTI), de referencia en Estados Unidos, se abarataba casi un 1,%, hasta los 97,6 dólares por barril.
La bajada del precio del petróleo en las primeras horas de este martes se produce por la esperanza de que se den nuevas conversaciones de paz entre EEUU e Irán que hagan que el alto el fuego temporal sea permanente.
Última hora de la guerra de Irán en directo: Xi Jinping asegura que España y China están en el "lado correcto de la historia"
"China y España son países de principios que actúan con rectitud moral, y ambos están dispuestos a situarse del lado correcto de la historia", ha asegurado Xi Jinping desde Pekín.
El presidente chino, Xi Jinping ha emplazado a Sánchez a "rechazar el retorno del mundo a la ley de la selva y a defender conjuntamente un verdadero multilateralismo y salvaguardar la paz y el desarrollo en el mundo".
"Encontremos juntos formas de reforzar el sistema multilateral y el derecho internacional, que se está viendo socavado de manera recurrente y muy peligrosa cuando son más necesarios que nunca", ha apuntado Xi Jinping.
Última hora de la guerra de Irán en directo: Pedro Sánchez señala a Israel desde Pekín
"Hoy la legalidad internacional está siendo violada hoy fundamentalmente por un país: el gobierno de Israel. También hay una contestación completamente ilegal por parte del régimen iraní respecto a una guerra que nosotros hemos calificado como un error y una ilegalidad, iniciada por la administración estadounidense e israelí", asegura Pedro Sánchez.
Última hora de la guerra de Irán en directo: Pedro Sánchez, sobre el procesamiento de Begoña Gómez
El presidente del Gobierno ha sido preguntado por el procesamiento de su mujer, Begoña Gómez.
"Ayer conocimos esta nieva noticia y yo lo he dicho siempre: lo que le pido a la Justicia es que haga justicia. Que la Justicia haga justicia. Y como estoy convencido de que el tiempo va a poner todo y a todos en su sitio, pues no tengo que decir nada más", ha indicado Sánchez.
Última hora de la guerra de Irán en directo: Pedro Sánchez: "El sistema multilateral no está siendo respetado"
"El sistema multilateral no está siendo respetado, la legalidad internacional se está atropellando. Y no solo eso, los que alzamos la voz de aquellos gobiernos que están violando el derecho internacional tenemos que vernos sometidos a la amenaza de esos países", asegura Pedro Sánchez desde Pekín.
Última hora de la guerra de Irán en directo: Pedro Sánchez: "El actual desequilibrio comercial de Europa con China y de España con China es excesivo "
Continúa la comparecencia en directo de Pedro Sánchez desde Pekín, China."El segundo objetivo de este viaje ha sido el de avanzar hacia una relación económica que tiene que ser mucho más estrecha, sana y equilibrada. El actual desequilibrio comercial de Europa con China y de España con China es excesivo y debemos hacer todo lo posible para corregirlo. Si queremos que la economía globalizada siga existiendo, debe funcionar para todos con cadenas de suministro justas que creen empleo y riqueza en todas las regiones de China y España", apunta Sánchez.
"En tercer lugar, este viaje ha servido para avanzar hacia un nuevo orden multipolar mucho más estable, donde se construyen relaciones desde el respeto, siendo pragmático y tratando de tener una mirada compartida desde la prosperidad", señala el presidente del Gobierno.
Última hora de la guerra de Irán en directo: Pedro Sánchez comparece en directo desde Pekín, China
"Vivimos tiempos de cambio, el orden internacional, que predominó desde la segunda mitad del siglo XX, está siendo debilitado y socavado por actores no menores del orden internacional. Y hay quienes se dedican a negar la realidad o incluso a lamentarse de ella.
En el caso del Gobierno de España, preferimos es dedicar todos nuestros esfuerzos a reforzar un orden internacional que ha garantizado la paz durante muchas décadas. Y también a hacerlo mucho más inclusivo, representativo y democrático. Por eso estamos en Beijing, para avanzar en tres objetivos muy claros:
El primero es la constatación de que las relaciones bilaterales entre China y España gozan de muy buena salud y por ello hemos elevado nuestra interlocución política con China al mayor nivel de los últimos 53 años. En esta visita hemos establecido un diálogo estratégico, que como saben, es el mecanismo emplean las autoridades chinas con aquellos países con quienes mantiene una relación más estrecha y mas estable. Los 19 acuerdos que firmaremos esta tarde dan buena cuenta de la importancia que China concede a sus relaciones con España y de la fortaleza del vínculo que estamos construyendo".
Última hora de la guerra de Irán y los ataques de EEUU e Israel en directo | Guterres : "No existe solución militar al actual conflicto"
António Guterres, por su parte, ha pedido que sigan adelante con las conversaciones para poder llevar la paz. Guterres ha defendido que "no existe una solución militar al actual conflicto en Oriente Próximo".
Última hora de la guerra de Irán y los ataques de EEUU e Israel en directo | Irán pide a otros países que paren sus actos de permitir que EEUU use sus territorios
El Ministerio de Exteriores de Irán ha pedido a Bahréin, Arabia Saudí, Qatar, Emiratos Árabes Unidos y Jordania que detengan "sus actos internacionalmente ilícitos de permitir que sus territorios sean utilizados" en una clara alusión a Estados Unidos y sus operaciones militares en la ofensiva sorpresa lanzada junto a Israel. "Deben reparar íntegramente el daño causado a la República Islámica de Irán, incluyendo la indemnización por todos los daños materiales y morales".
Última hora de la guerra de Irán y los ataques de EEUU e Israel en directo | Carta dirigida a Antonio Guterres
Amir Said ha escrito una carta, dirigida al secretario general de Naciones Unidas, António Guterres, y al presidente del Consejo de Seguridad, Jamal Fares Alrowaiei. En ella aseguraba: "Al tratar de obstaculizar el tráfico marítimo hacia y desde los puertos iraníes, Estados Unidos interfiere ilegalmente en el ejercicio de los derechos soberanos de Irán y vulnera los derechos de terceros Estados y el comercio marítimo legítimo".
Última hora de la guerra de Irán y los ataques de EEUU e Israel en directo | Irán asegura que el bloqueo "viola su soberanía"
El representante permanente de Irán ante Naciones Unidas, Amir Said Iravani, ha advertido de que el bloqueo de Estados Unidos supone una "grave violación de la soberanía e integridad territorial" y avisa de que el país asiático se reserva su "derecho inherente" a adoptar "todas las medidas necesarias y proporcionadas" para salvaguardarla.
Última hora de la guerra de Irán y los ataques de EEUU e Israel en directo | Trump dice haber recibido una llamada de Irán
Buenos días y bienvenidos a una nueva jornada de información en directo sobre el alto el fuego en Irán. Tras el bloqueo estadounidense ahora Donald Trump asegura haber recibido una llamada de Irán. "Estaban deseosos por negociar". Desde Irán, ni confirman ni desmienten, pero aseguran que contestarán si son atacados.
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