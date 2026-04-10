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La Inteligencia Artificial se cuela en la declaración de la Renta: útil, pero no fiable

La comodidad, la rapidez y la accesibilidad hacen que la IA resulte especialmente atractiva, sobre todo entre jóvenes y trabajadores por cuenta propia.

Declaración de la Renta 2024, imagen de archivo

La Inteligencia Artificial se cuela en la declaración de la renta: útil, pero no fiable | Europa Press

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Marta Alarcón
Publicado:

Desde este miércoles 8 de abril ya se puede hacer la declaración de la Renta en España, lo que supone un auténtico quebradero de cabeza para muchos. En medio de este escenario, cada vez más personas están optando por apoyarse en herramientas de Inteligencia Artificial, para intentar simplificar un proceso que a menudo resulta complejo.

La inmediatez, la principal ventaja

Plataformas como ChatGPT permiten resolver preguntas rápidas, entender conceptos fiscales o incluso orientar sobre posibles deducciones. Su principal ventaja es la inmediatez: en cuestión de segundos, el usuario puede obtener una explicación clara, sin necesidad de esperar una cita con la Agencia Tributaria o acudir a un asesor.

Sin embargo, este uso creciente también ha encendido las alarmas entre los expertos fiscales. La principal preocupación es que la Inteligencia Artificial no siempre ofrece respuestas completamente precisas o actualizadas. La normativa tributaria cambia con frecuencia y, además, cada caso personal puede tener particularidades que una herramienta generalista no tiene en cuenta.

Los expertos lo desaconsejan

Un error en la declaración puede tener consecuencias importantes, desde pagar más de lo necesario hasta enfrentarse a sanciones. Por eso, los especialistas insisten en que estas herramientas "deben utilizarse solo como apoyo informativo" y no como sustituto de un profesional cualificado.

Otro aspecto relevante es la privacidad. Al utilizar Inteligencia Artificial, algunos usuarios introducen datos sensibles, como ingresos o información personal, sin tener claro cómo se almacenan o se utilizan esos datos. Este punto genera dudas, especialmente cuando se trata de información fiscal. Según Ana de la Herrán, Presidenta Inspectores de Hacienda del Estado en Antena 3 Noticias: "No recomendamos en absoluto utilizar la Inteligencia Artificial para confeccionar la declaración de la Renta".

Aun así, la tendencia sigue al alza. La comodidad, la rapidez y la accesibilidad hacen que la IA resulte especialmente atractiva, sobre todo entre jóvenes y trabajadores por cuenta propia. En muchos casos, sirve como primer paso para entender mejor la declaración antes de completarla por vías oficiales.

Siempre con cautela

En definitiva, la Inteligencia Artificial puede ser una aliada útil para enfrentarse a la declaración de la Renta, pero siempre con cautela. Revisar la información y, en caso de duda, acudir a un experto sigue siendo la mejor forma de evitar problemas con Hacienda.

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