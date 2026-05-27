Una boya de 42 metros convierte las olas del mar Cantábrico en luz para los hogares

La carrera de las renovables no solo se juega en los tejados. El mar abierto también produce electricidad y así lo ha demostrado la empresa de ingeniería IDOM. Esta empresa de Bilbao ha ubicado una boya de 42 metros de largo frente a la costa de Armintza, en Vizcaya y convierte el vaivén del mar en corriente para la red.

La boya de 42 metros de largo se llama MARMOK A-5. Esta boya desplaza 162 toneladas y tan solo seis sobresalen del agua. El resto, treinta y seis metros de acero, permanece sumergido y amarrado a las profundidades marinas a casi 90 metros.

Este aparato está conectado a la red eléctrica a través de un cable submarino y forma parte del plan EuropeWave, un programa europeo que tiene el objetivo de acercar la energía de las olas a un precio competitivo. Según los cálculos de IDOM, las mejoras introducidas pueden rebajar el coste de generación más de un 50% en comparación con las versiones anteriores.

El funcionamiento de MARMOK A-5 es el siguiente: el cilindro encierra una columna de agua que va subiendo y bajando al ritmo de las olas. Ese movimiento comprime y succiona el aire de una cámara superior. Precisamente, es ese flujo el que mueve las turbinas que producen la electricidad.

Lo curioso de esta boya es que todo el mecanismo es interior y está compuesto por dos turbinas de 15 kilovatios cada una.

Mutriku, el precedente a MARMOK A-5

Pese a lo novedoso del proyecto, no es la primera vez que en el País Vasco se hace algo similar. En el puerto guipuzcoano de Mutriku lleva 11 años en funcionamiento la primera central de energía de las olas de Europa.

Esta instalación, del Ente Vasco de la Energía, cuenta con 16 turbinas en el dique de abrigo del puerto y su potencia da para abastecer a un centenar de hogares.

Sobre la cantidad, reconocen que es pequeña al lado de la eólica o el gas. No obstante, detallan que el valor de Mutriku nunca fue producir mucho, sino servir de banco de pruebas para las turbinas y los sistemas de control.

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