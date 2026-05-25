Renta 2025: cuándo es el último día para presentar la Declaración

Como cada año, llega el momento de organizarse para cumplir con tus obligaciones fiscales dentro del plazo establecido. Para hacer la Declaración de la Renta 2025, es importante que tengas en cuenta las fechas clave para evitar prisas de última hora y posibles sanciones por presentarla fuera de plazo.

Uno de los aspectos más consultados es la fecha límite para su presentación, ya que marca el cierre definitivo de la campaña. Si sabes la fecha límite, podrás planificar mejor el trámite, ya sea de forma online, telefónica o presencial, y te aseguras de que todo se realiza correctamente a tiempo.

¿Hasta cuándo se puede presentar la Declaración de la Renta 2025?

La campaña de la Renta de 2025 comienza el 8 de abril y finaliza el 30 de junio. Es decir, esta es la fecha límite para presentar la declaración en cualquier modalidad.

Eso sí, hay un matiz importante, el 25 de junio de 2026 es la fecha límite si el resultado te sale a pagar y quieres domiciliar el pago en cuenta bancaria. Es posible fraccionar el pago en dos plazos.

Vías para hacer la Declaración de la Renta 2025

Hay tres opciones para presentar la Renta 2025:

Por internet (Renta WEB) : se ha convertido en la alternativa más utilizada. Permite presentar la declaración de manera ágil y sencilla desde casa a través de la página de la Agencia Tributaria. Para acceder, solo necesitas identificarte con Cl@ve, certificado digital o número de referencia. Destaca por su comodidad y disponibilidad en cualquier momento.

: se ha convertido en la alternativa más utilizada. Permite presentar la declaración de manera ágil y sencilla desde casa a través de la página de la Agencia Tributaria. Para acceder, solo necesitas identificarte con Cl@ve, certificado digital o número de referencia. Destaca por su comodidad y disponibilidad en cualquier momento. Por teléfono : un técnico de Hacienda se pondrá en contacto contigo en la fecha y hora asignadas para realizar la declaración. Es una opción práctica si buscas asistencia sin tener que desplazarte, aunque requiere solicitar cita previa dentro del plazo correspondiente.

: un técnico de Hacienda se pondrá en contacto contigo en la fecha y hora asignadas para realizar la declaración. Es una opción práctica si buscas asistencia sin tener que desplazarte, aunque requiere solicitar cita previa dentro del plazo correspondiente. De forma presencial: puedes acudir a una oficina de la Agencia Tributaria para recibir ayuda directa de un profesional. Suele ser la mejor opción en situaciones más complejas o cuando surgen dudas específicas sobre tu caso en concreto. Para hacerlo presencialmente, también es necesario pedir cita previa con antelación.

Para evitar posibles incidencias técnicas, te recomendamos no esperar a los últimos días. Recuerda que no estás obligado a presentar la declaración si no superas ingresos brutos anuales de 22.000 euros de un pagador o 15.876 euros de varios pagadores.

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