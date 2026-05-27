Nuevas normas para trabajar en la ITV: estos son los requisitos y cómo solicitar el trabajo

Si estás pensando en trabajar en una estación de ITV este año lo tienes más fácil. El Ministerio de Industria ha actualizado la normativa y ahora puedes acceder a estos puestos con más titulaciones que antes, tanto de Formación Profesional como universitarias. El objetivo es abrir la puerta a más perfiles técnicos y cubrir la demanda creciente de personal en un sector que es clave para la seguridad vial.

En España hay más de 400 estaciones de ITV y más de 1.000 líneas de inspección en funcionamiento. Con la ampliación de requisitos, aumentan también las oportunidades laborales.

Qué requisitos necesitas para trabajar en la ITV

La normativa distingue entre dos puestos principales: inspector de ITV y director técnico. Cada uno de ellos tiene sus propias titulaciones válidas pero ahora el abanico es mucho más amplio.

Puedes acceder al puesto de inspector de ITV a través de estas titulaciones:

Técnico Superior en Automoción.

Técnico en Electromecánica de Vehículos Automóviles.

Titulaciones equivalentes de FP.

También puedes acceder si cuentas con certificados de profesionalidad relacionados con la electromecánica, carrocería, sistemas eléctricos y electrónicos del vehículo maquinaria agrícola. Esto supone una ventaja si vienes del mundo de los talleres, concesionarios o mantenimiento de vehículos porque tu formación práctica ahora también cuenta.

En el caso de que postules a director técnico, necesitas una titulación universitaria pero la lista también se amplía. Puedes acceder si tienes:

Ingeniería técnica o ingeniería.

Un grado o máster habilitante.

Y dentro de estas ramas, se aceptan especialidades como:

Ingeniería industrial, mecánica, automática u organización industrial.

Ingeniería eléctrica, electrónica o telecomunicaciones.

Ingeniería química, de materiales o del medio natural.

Ingeniería de la navegación.

Algunas especialidades técnicas de arquitectura.

La idea es adaptarse a la evolución del sector, donde los vehículos eléctricos, híbridos y los sistemas avanzados de diagnóstico ya forman parte del día a día.

Otra novedad importante es que puedes acceder acreditando experiencia profesional o formación complementaria.

Si llevas años trabajando en automoción, puedes optar a estos puestos tras completar la formación específica que exige la normativa. Esto te permitirá que tu experiencia en el sector cuente y te abra la puerta a estos puestos.

Cómo solicitar el trabajo paso a paso

Para enviar tu candidatura, AECA-ITV ha creado el portal oficial “Trabaja en ITV” donde puedes ver todas las vacantes y contactar directamente con las estaciones. El proceso es muy sencillo:

Entra en el portal “Trabaja en ITV” .

. Accede al mapa interactivo con todas las estaciones del país.

con todas las estaciones del país. Selecciona la zona donde quieres trabajar.

Elige la estación de ITV que te interesa .

. Haz clic en “Trabaja con nosotros” .

. Envía tu currículum directamente al centro.

Empleo en la ITV: categorías y sueldos

El sector de la ITV genera más de 12.000 empleos directos y podría aumentar su plantilla entre un 5% y un 10% en los próximos años gracias a esta flexibilización de requisitos. Los salarios también son atractivos:

Inspectores, entre 18.000 y 24.000 € brutos al año.

Directores técnicos, entre 30.000 y 45.000 €.

En definitiva, son empleos estables, con una demanda constante y con buenas perspectivas en un sector que está evolucionando.

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