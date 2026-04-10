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La Policía alerta de las estafas durante la campaña de la Renta: así es como puedes ser víctima

Los delincuentes se hacen pasar por organismos oficiales como la Agencia tributaria y envían SMS, correos electrónicos o realizan llamadas telefónicas en los que informan de supuestas devoluciones de dinero o de problemas en la declaración de la renta.

Una persona hace el borrador de su declaración de la renta en un ordenador -

Crece el número de estafas durante la campaña la Renta 2025 | Policía Nacional

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Lola Márquez Romero
Publicado:

Como cada año, llega la Declaración de la Renta y con ella también llegan las estafas. La Policía Nacional ha advertido de un incremento de intentos de estafa, aprovechando estas fechas del inicio de la campaña de la declaración de la renta para engañar a los ciudadanos mediante técnicas de suplantación de identidad.

El modus operandi

Los delincuentes suplantan la identidad de organismos oficiales como la Agencia tributaria, enviando SMS, correos electrónicos o realizando llamadas telefónicas en los que informan de supuestas devoluciones de dinero o de problemas en la declaración de la renta.

Los mensajes suelen incluir enlaces fraudulentos que redirigen a páginas web que imitan de forma muy profesional a las oficiales, con el fin de recopilar datos personales, bancarios o credenciales de acceso de las potenciales víctimas.

El modus operandi

Ejemplo de SMS fraudulento
Ejemplo de SMS fraudulento | X

Como ejemplos de comunicaciones fraudulentas figura el mensaje "Agencia Tributaria: tiene una devolución pendiente de 426,35 euros. Acceda aquí para recibirla: http://aeat-devolucion.com"; "AEAT: Detectado un error en su declaración. Evite sanciones accediendo ahora: http://renta-segura.info"; "Dispone de un reembolso fiscal. Complete sus datos bancarios en el siguiente enlace para tramitar el ingreso"; "Aviso urgente: su expediente presenta irregularidades. Si no actúa en 24 horas podría ser sancionado".

Este tipo de mensajes persigue generar sensación de urgencia y apariencia de legitimidad, dos elementos clave para provocar que la víctima actúe sin comprobar la autenticidad del aviso.

El modus operandi

Desde Policía Nacionalrecuerdan que los organismos oficiales nunca nos pueden solicitar información sensible a través de enlaces enviados por SMS o correo electrónico, ni exigen pagos inmediatos mediante este tipo de vías.

Asimismo se recomienda verificar siempre la autenticidad de las páginas web, accediendo directamente a través de direcciones oficiales como la de Inicio Campaña Renta y Patrimonio 2025 y desconfiar de cualquier notificación que nos solicite datos personales o bancarios.

En caso de haber sido víctima de este tipo de estafa, se aconseja contactar de inmediato con nuestro banco y formular la correspondiente denuncia, presentando toda la documentación que se pueda aportar.

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