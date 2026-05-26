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Más de la mitad de los grandes anunciantes españoles destaca por su responsabilidad publicitaria

El mercado publicitario español mantiene una tendencia positiva en materia de responsabilidad y calidad de la inversión.

La publicidad española aprueba con nota en responsabilidad

La publicidad española aprueba con nota en responsabilidad

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Paz Bailón
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La publicidad española aprueba con nota en responsabilidad. Los 300 mayores anunciantes del país alcanzan una media de 7,8 sobre 10 en el índice IRPA, una herramienta pionera que mide la calidad y responsabilidad de la inversión publicitaria en función de los entornos mediáticos donde se realiza. Además, el 52% de los anunciantes españoles ya alcanza niveles altos de responsabilidad publicitaria.

Así lo refleja el 'Informe II. Anunciantes', presentado este martes por el Observatorio Nebrija–Presidentex de Transparencia y Responsabilidad Publicitaria (RESPUB), que analiza cómo invierten las principales marcas del país y en qué entornos publicitarios lo hacen.

Estos datos demuestran que se está consolidando un escenario dominado por las buenas prácticas.

Más inversión, más responsabilidad

Otra de las conclusiones del informe es que cuanto más invierte una empresa en publicidad, más responsable suele ser. Los grandes anunciantes, los que destinan más de 8 millones de euros, obtienen la mejor puntuación. Y esa nota va bajando a medida que disminuye la inversión.

El informe refleja también que los medios editoriales mantienen una ventaja estructural: televisión, diarios y radio registran un IRM superior a los medios digitales y redes sociales, impulsados por su mayor calidad mediática y presencia editorial. Por su parte, los anunciantes con inversión más volcada en medios digitales y plataformas presentan un IRPA más bajo, lo que refleja entornos de menor responsabilidad publicitaria.

Para Francisco José González, cofundador de Presidentex y codirector adjunto de RESPUB, la trascendencia de este segundo estudio del Observatorio Nebrija-Presidentex es "extraordinaria", ya que "constata una realidad indiscutible: los grandes anunciantes saben muy bien qué medios son los mejores para sus marcas. Televisión, diarios, radio, revistas, exterior… son medios responsables y, también, los más útiles para la publicidad de sus marcas". Según añade, "cuando se nos habla de las cifras de inversión en medios sociales (soportes carentes, entre otras muchas cosas, de un control editorial profesional), está claro que su volumen principal no procede de marcas importantes y consolidadas, sino de un 'menudeo' menos profesionalizado y, tal vez, falto de los recursos y conocimientos".

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