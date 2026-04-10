El SEPE ofrece cursos de Inteligencia artificial e inglés para mayores de 45 años gratuitos y online

La iniciativa forma parte del plan estatal de recualificación para adultos, un programa que el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) está ampliando con formaciones en productividad digital, Excel avanzado o herramientas creativas como Canva. Pero los dos cursos estrella de IA e inglés son los que más interés están generando, además estos cursos del SEPE son gratuitos, online y dirigidos a desempleados de 45 años o más.

¿En qué consiste el curso de Inteligencia Artificial del SEPE?

El curso de Inteligencia Artificial está diseñado para que cualquier persona, incluso sin conocimientos previos, pueda aprender a utilizar herramientas de IA en su día a día laboral. No se trata de programación ni de conceptos técnicos complejos, sino de aplicaciones prácticas que ya están presentes en la mayoría de sectores.

Entre los contenidos destacan:

Uso de asistentes de IA para redactar textos, informes o correos.

Creación de presentaciones y documentos con herramientas automáticas.

Organización del trabajo con IA: agendas, resúmenes, planificación.

Introducción a la IA generativa para tareas creativas.

Seguridad digital y uso responsable de estas tecnologías.

El objetivo es claro, que los mayores de 45 años puedan mejorar su empleabilidad y adaptarse a un entorno donde la IA ya es una herramienta habitual en empresas, administraciones y comercios.

Este curso, que forma parte de las diferentes iniciativas de formación en el trabajo del SEPE, es completamente online, con tutorías y ejercicios prácticos, y está financiado al 100 % por este organismo.

¿Qué ofrece el curso de inglés para mayores de 45 años?

El segundo curso está centrado en el inglés profesional, una de las competencias más valoradas en el mercado laboral. Además, ofrece una formación orientada a situaciones reales de trabajo.

Incluye módulos como:

Inglés para atención al cliente.

Inglés para reuniones y videollamadas.

Redacción de correos y documentos profesionales.

Vocabulario específico para distintos sectores.

Comprensión oral con audios adaptados.

El nivel se ajusta al perfil del alumnado, y el formato online permite avanzar a ritmo propio. El objetivo es que los participantes puedan defenderse en entornos laborales internacionales y mejorar sus opciones de empleo, además es gratuito.

¿Quién puede apuntarse a estos cursos?

Los requisitos son muy sencillos:

Tener 45 años o más .

. Estar inscrito como demandante de empleo .

. Presentar DNI y vida laboral para acreditar la situación.

No es necesario tener estudios previos ni conocimientos técnicos. Tampoco se exige estar cobrando una prestación.

Los cursos están pensados para personas que quieren reciclarse profesionalmente, mejorar su currículum o prepararse para sectores donde la digitalización está implantada.

¿Por qué el SEPE apuesta por la formación digital para mayores de 45?

Adaptarse a los retos de la sociedad digital es fundamental para que ciertos grupos de edad que no son nativos digitales adquieran estas competencias en igualdad de condiciones. El objetivo es reducir la brecha generacional que aún existe a la hora de afrontar nuevos retos y oportunidades en el entorno laboral.

El SEPE reconoce que los mayores de 45 años son quienes más dificultades encuentran para reinsertarse en el mercado laboral. Muchos llevan años trabajando en sectores tradicionales que ahora están en plena transformación digital.

Cursos como este de Inteligencia artificial e inglés para mayores de 45 años, sitúan a España entre los países europeos con niveles de competencias digitales por encima de la media europea, según el informe del Observatorio Nacional de Tecnología y Sociedad (ONTSI).

Por eso, el organismo está impulsando cursos que permitan:

Actualizar competencias digitales.

Mejorar la productividad personal.

Adaptarse a nuevas herramientas de trabajo.

Aumentar las posibilidades de contratación.

La Inteligencia Artificial y el inglés son, según el propio SEPE, dos de las habilidades más demandadas en ofertas de empleo actuales.

¿Cómo se puede solicitar plaza?

El proceso es sencillo y se realiza de forma telemática:

Acceder a la web oficial del SEPE, en el apartado de formación para personas desempleadas.

Seleccionar el curso deseado (IA o inglés).

Rellenar la solicitud online.

Adjuntar DNI y vida laboral.

Las plazas son limitadas y se asignan por orden de inscripción, por lo que el SEPE recomienda apuntarse cuanto antes.

La digitalización no es solo cosa de jóvenes. Cada vez más empresas buscan perfiles con experiencia, pero también con capacidad de adaptación. Por eso, estos cursos del SEPE para mayores de 45 años pueden marcar la diferencia. Esta iniciativa supone una oportunidad real para actualizarse, ganar confianza y mejorar las opciones de empleo. En un mercado laboral que no deja de transformarse, contar con nuevas herramientas puede ser justo el impulso que se necesita para abrirse camino de nuevo.

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