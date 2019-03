Los hospitales y centros de la Comunidad Valenciana serán de gestión privada

La Conselleria de Sanidad de la Generalitat valenciana trabaja en la elaboración de un nuevo modelo sanitario para extender la iniciativa privada en los hospitales de la Comunitat Valenciana. Así, la Generalitat implantará de forma efectiva en enero de 2013 este modelo con el que espera obtener un ahorro de alrededor de 443 millones de euros al año.

Así lo ha avanzado este viernes en la rueda de prensa posterior al pleno del Consell, el vicepresidente y portavoz valenciano, José Císcar, quien ha explicado que los servicios que actualmente están externalizados y los que forman la 'cartera suplementaria' "se agruparán de manera integral, dentro de cada departamento, de salud, para ser adjudicados a un único gestor" mediante el sistema de "diálogo competitivo", previsiblemente.

El también conseller de Presencia ha destacado que "el modelo sanitario español no da para más", y ha advertido de que "o aplicamos la colaboración público-privada o tendríamos que subir los impuestos a los valencianos del orden de 500 euros anuales por cada ciudadano". Así, estas medidas sirven para garantizar la "sostenibilidad" del sistema sanitario que "continuará siendo universal, pública, gratuita y de la máxima calidad".

En el actual modelo sanitario valenciano, la Generalitat controla en 18 de las 24 áreas de salud la gestión del personal y la construcción y equipamientos de los centros, y tiene externalizados en hospital y atención primaria los servicios no sanitarios, como limpieza, logística, mantenimiento, cocina, etc, y el transporte sanitario, excepto el SAMU, la oxigenoterapia ambulatoria y las resonancias magnéticas, conocido este paquete como 'cartera suplementaria'.



Por lo que se refiere al personal estatutario de Sanidad, funcionario de carrera y funcionario interino, continuarán dependiendo "orgánicamente y funcionalmente" de la Agencia Valenciana de Salud "en coordinación con el gerente" del departamento. Por lo que se refiere al personal laboral, queda bajo el gestor privado. Císcar ha precisado que el personal estatutario "no cambia su régimen" porque "esto no es el modelo Alzira". No obstante, el gestor sí podrá introducir incentivos a los que "voluntariamente" el trabajador se puede adherir.

En cuanto a la planificación de horarios de estos profesionales, el conseller ha indicado que "no van a sufrir ningún cambio", aunque ha apuntado que con un servicio externalizado "tiene que existir una coordinación entre el ente gestor y la Conselleria de Sanidad". También queda en manos de la Generalitat las inversiones en construcciones y equipamientos sanitarios. De esta manera, la "planificación sanitaria continúa siendo de a administración pública", ha afirmado.