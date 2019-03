De Guindos da por hecha la recuperación: "La cuestión es cuán intensa va a ser"

El ministro de Economía, Luis de Guindos, ha afirmado que los datos de la EPA del segundo trimestre van a ser "mucho mejores" que en el primero, por lo que a su juicio "la cuestión no es ya si la economía española se va a recuperar, sino cuán intensa va a ser la recuperación". De Guindos ha asegurado que los datos de empleo que van a ir conociéndose "mostrarán que efectivamente hay recuperación de empleo y caída del paro que va mas a allá de efectos estacionales".

Los datos de la Encuesta de Población Activa (EPA) del primer trimestre mostraron que el paro llegó a 6.202.700 personas entre enero y marzo. "Hoy la cuestión no es si la economía española se va a recuperar, la cuestión fundamental es cuán intensa va a ser la recuperación, la salida de la situación de recesión en la que nos encontramos en el primer trimestre del año", ha subrayado en su participación en el Foro Cinco Días.

De Guindos ha insistido en que al igual que en el primer trimestre del año la caída del PIB fue del 0,5 %, en el segundo estará más próximo a cero, "y no es una hipótesis descabellada que haya crecimiento en el tercer trimestre".

"Antes de finales de año se aprobará una nueva ley financiera"

De Guindos ha adelantado que, antes de que finalice de año, el Gobierno aprobará una nueva ley financiera que afectará a formas de inversión no bancarias. El Gobierno está analizando una modificación en la normativa de la inversión colectiva, los fondos de inversión o el capital riesgo. "Hay que hacerlo más atractivo y hay que buscar nuevas formulas de financiación que no tienen que ser bancarias, y que en España no se han desarrollado", ha indicado De Guindos. En este sentido, el ministro también ha explicado que hay que fortalecer los planes de pensiones privados para aumentar la tasa de ahorro de los españoles.

Por otra parte, el ministro de Economía ha reconocido el aumento de la aversión al riesgo que se ha producido en los últimos días y que ha provocado la caída de las bolsas y el aumento de la rentabilidad del bono español a diez años y lo ha achacado a la decisión de la Reserva Federal (Fed) de retirar los estímulos y a las dudas sobre China. "Es un momento delicado", ha dicho Guindos, que ha calificado el momento "de giro", puesto que la Fed se ha dado cuenta de que la situación ya no es tan "extraordinariamente delicada" como lo era hace seis meses, por lo que ha decidido retirar progresivamente los estímulos.

Esta situación, unida a las dudas sobre el crecimiento de China y su banca en la sombra, ha provocado una caída generalizada en las bolsas y un repunte de las rentabilidades de los bonos, aunque, según De Guindos, la situación es "mucho mejor" que la de hace un año y dentro de un año será mejor aún. "Eso es el reconocimiento de una realidad", ha señalado el ministro, quien ha recordado que el principal problema hace unos meses eran las dudas que despertaba la moneda única. "Hoy Europa ya no es un problema para la estabilidad financiera", ha subrayado.

En cualquier caso, ha recordado que hoy los fundamentos económicos son "mejores" y que por eso la Fed ha tomado esa decisión, algo que acabarán percibiendo los mercados. Aún así, ha señalado que los momentos de "cambio de giro" son "sensibles" y que si no son controlados, pueden provocar que "el tren descarrile".