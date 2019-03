De Guindos achaca los problemas de la prima a las "dudas sobre el crecimiento en Europa"

Luis de Guindos ha atribuido la fuerte subida que ha registrado la prima de riesgo española al "nerviosismo" y la "volatilidad" que generan en los mercados las "dudas sobre el crecimiento en Europa".



"Tiene que ver con las dudas del crecimiento económico en Europa. Si no hay crecimiento económico, los mercados empiezan a dudar", ha dicho el ministro para explicar la evolución de la prima de riesgo española, que superó por primera vez desde diciembre los 400 puntos. Ante los ataques que han sufrido algunos mercados, como el español, el ministro ha apostado por insistir "con convicción en las políticas de reducción del déficit publico y de reformas económicas para incrementar el potencial de la economía".



Aunque la volatilidad ha dañado en especial al diferencial de la deuda española, De Guindos ha indicado que no se trata de un "problema estrictamente español". "Lo que pone de manifiesto es que ha habido un incremento en el nerviosismo de los mercados, pero no ha sido únicamente en España. Ha afectado al conjunto de los países de la zona euro. Se ha producido en el resto de países de la zona del euro que son más vulnerables de alguna forma", ha indicado.



"Es un problema que tiene que ver con la percepción más negativa del crecimiento económico en España, Portugal e Italia", ha dicho el ministro. "Este menor crecimiento va a llevar a que las dificultades para reducir el déficit publico sean mayores", ha añadido. El ministro confía en que el proyecto de presupuestos que acaba de presentar el Gobierno para 2012 y que recoge ajustes de 27.300 millones de euros servirá para restaurar la confianza.



"Creo que es un Presupuesto que a medida que se vaya ejecutando, efectivamente irá recuperando la confianza", ha apuntado. De Guindos ha recordado que el objetivo principal del presupuesto es avanzar en la consolidación fiscal y en la reducción del déficit público, que "debe de poner la base de crecimiento para el futuro". Para el ministro, las medidas reformistas que se han adoptado en las ultimas semanas, y fundamentalmente la reforma laboral y la financiera, "debe ser la principal fuente de confianza en la economía española".