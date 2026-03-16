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La guerra en Irán dispara la búsqueda de alquileres temporales en Europa

Entre las ciudades europeas más demandadas destaca Barcelona, donde las búsquedas de vivienda desde Oriente Medio han aumentado casi un 500% en tan solo unos días.

El 95,6% de los propietarios tienen registradas las viviendas como alquiler habitual y solo el 3,2% de temporada

Se disparan las búsquedas de alquiler temporal en Barcelona | EUROPAPRESS

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Lucía Piñar
Publicado:

El conflicto en Irán no solo está gestionando incertidumbre geopolítica y consecuencias económicas. También empieza a notarse en el mercado inmobiliario europeo. Ante la escalada militar, muchas familias y profesionales están buscando trasladarse temporalmente a Europa mientras evoluciona la situación.

Según datos de la plataforma de alquiler Spotahome, desde el inicio de la guerra se ha registrado un incremento de alrededor del 50% en las búsquedas de alquiler temporal en distintas ciudades europeas. El aumento es especialmente significativo desde países de Oriente Medio cercanos a la zona del conflicto: Las búsquedas de vivienda se han disparado un 1.000% desde Irak. También han crecido con fuerza desde Egipto, con un aumento del 145%; desde Arabia Saudí, donde suben un 126%; y desde Israel y Líbano, con incrementos del 86%.

A diferencia de otros movimientos migratorios, la mayoría de los interesados no busca contratos de larga duración. Optan por alquileres de temporada, con la intención de instalarse durante unos meses sin comprometerse a una mudanza definitiva. Las búsquedas se concentran, sobre todo, en grandes ciudades, consideradas seguras y bien conectadas internacionalmente.

Los datos de la plataforma también revelan que quienes buscan vivienda quieren hacerlo de forma inmediata. La mayoría consulta fechas de entrada en las próximas dos semanas, con abril como fecha límite para instalarse.

Barcelona, una de las más elegidas

Entre los destinos más demandados destaca Barcelona. En esta ciudad, las búsquedas de vivienda procedentes de Oriente Medio han aumentado un 479% en apenas unos días.

Los expertos del sector inmobiliario señalan que este fenómeno recuerda a lo ocurrido en otros conflictos recientes. Subrayan además que no se trata de un aumento del interés turístico, sino de la búsqueda de soluciones habitacionales temporales mientras dure la inestabilidad en su región.

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