El FMI insta a Europa a aclarar la forma de ayudar a la crisis en Grecia

La cantidad extra que tendría que aportar la zona euro se sumaría a los 80.000 millones ya comprometidos en mayo de 2010 como parte de un plan de rescate de tres años conjunto con el FMI por un total de 110.000 millones de euros, según el último informe sobre Grecia publicado hoy por el Fondo.

El jefe de la misión del FMI para Grecia, Poul Thomsen, dijo en rueda de prensa telefónica, en línea con lo señalado el lunes por la directora gerente del organismo, Christine Lagarde, que el Fondo no tiene previsto de momento participar en el segundo plan de rescate. "Tenemos un programa en marcha que estará vigente durante otros dos años y solo se ha desembolsado la mitad del dinero en el programa hasta la fecha", afirmó Thomsen. "No ha habido una petición (por parte de Grecia) para un nuevo programa", insistió. Lagarde dijo el lunes que no ha llegado el momento de tratar "las condiciones, términos, duración y volumen" de un nuevo programa de ayuda del Fondo, en unas declaraciones que fueron mal recibidas el martes por los mercados.

El Fondo dejó claro hoy en su informe sobre Grecia que el país europeo necesitará una nueva inyección masiva de fondos ya que, en contra de lo que se pensó en un principio, Atenas no podrá regresar a los mercados a principios de 2012. El organismo prevé que la economía helena se contraiga un 3,9 por ciento este año y que la deuda alcance un récord del 172 % del Producto Interior Bruto (PIB) en 2012, y que comenzará a contraerse a continuación.

Pese a esas cifras, el Fondo dijo que Grecia ha conseguido "importantes resultados" en el marco del programa de rescate conjunto con la UE. "La macroeconomía se está reequilibrando, con la demanda cambiando del sector interno al externo y la competitividad está mejorando gradualmente", destaca el informe, que añade que aunque Grecia sigue sumida en una "profunda recesión" el déficit fiscal se ha reducido. Con todo, el Fondo instó al país a no dormirse en los laureles y a que la agenda de privatizaciones y consolidación fiscal se ponga en práctica "a tiempo y de forma eficaz".