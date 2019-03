El Gobierno se reune con los partidos para convencerles del pacto social

El Gobierno inicia hoy los contactos con los grupos parlamentarios para buscar su apoyo al pacto social y económico alcanzado con los agentes sociales, que incluye la reforma de las pensiones.



La ronda de contactos comenzará con el Grupo Popular esta misma mañana. Le seguirán CiU, PNV y Coalición Canaria, por la tarde, y el resto de las formaciones de la Cámara el miércoles.



Está previsto que participen el vicepresidente primero, Alfredo Pérez Rubalcaba, la ministra de Economía, Elena Salgado, el ministro de Trabajo, Valeriano Gómez, y el ministro de Industria, Miguel Sebastián.



Aunque hoy se producirán los contactos, no está previsto que se negocie nada,: La intención del Gobierno es explicar a cada partido las reformas e intercambiar puntos de vista de cara a la tramitación parlamentaria, que no comenzará antes de dos semanas.



El principal es el apartado que se discutes es el de pensiones. El PSOE cree que en este apartado conseguirá a última hora atraer al PP. Sin embargo no las tiene todas consigo en el apartado nuclear, y más concretamente en el futuro de la central de Garoña.