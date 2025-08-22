Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Última hora
Economía
Vivienda
Empleo

Lucha contra el fuego

El "árbol milagro" de los incendios de Tres Cantos: el pastoreo, el cortafuegos natural contra los incendios

Cada vez más pueblos recurren a cabras y ovejas para limpiar el monte que los rodea y así reducir el riesgo de incendios. Sin embargo, la ganadería extensiva ha caído un 80% en España, poniendo en peligro esta barrera natural.

Varias vacas rodean el árbol 'milagro', a 17 de agosto de 2025, en Soto de Viñuelas, Tres Cantos, Madrid (España).

El pastoreo, el cortafuegos natural contra los incendios. | Europa Press

Publicidad

Lucía Piñar
Publicado:

El fuego no solo lo apaga el agua. También lo hacen los animales. Son los otros héroes de los incendios que, aunque parece que solo comen, en realidad están limpiando el monte y protegiéndolo de arder.

"Al pasto se le nota muchísimo cuando hay un ganado que se lo está comiendo. No está tan alto, mucho menos denso y no se matorraliza" explica Marta Corella, vicedecana del Colegio de Ingeniería Forestal. Corella insiste en la necesidad de reconocer la importancia de la ganadería extensiva como aliada en la lucha contra el fuego.

Algunos municipios ya lo tienen claro. En Querol, Tarragona, el ayuntamiento ha incorporado cabras para pastar en diferentes franjas del monte a lo largo del año. "Esto es tener un poco más de tranquilidad", señala Jordi Pijoan, teniente de alcalde de Medio Ambiente. En Vilamòs, en Lleida, han ido más allá: han comprado directamente 200 ovejas para reducir la masa forestal. "La idea es proteger el pueblo y que, de esta manera, se evite que las llamas puedan llegar al casco urbano", afirma su alcalde, Oriol Sala.

El problema es que el pastoreo, pese a su eficacia, cada vez es menos común. La ganadería extensiva en España ha caído en picado. "Ha disminuido en las últimas décadas en un 80% y es una tragedia, mucho más de lo que la gente piensa", advierte Corella. Menos rebaños significa más combustible para los incendios.

La efectividad del pastoreo se puede comprobar con ejemplos muy claros. En Tres Cantos, Madrid, se encuentra el conocido como "árbol milagro". El gran incendio que arrasó la zona lo calcinó todo a su alrededor… menos a él. Sobrevivió gracias a las vacas que solían descansar bajo su sombra y comerse el pasto que lo rodeaba, generando un cortafuegos natural.

Un recordatorio de que, mientras los animales comen, el monte se protege.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com

Puedes ver el informativo completo 'Noticias 2' en Atresplayer.

Viajar en tren en España: por qué cada semana puede ser un suplicio para miles de pasajeros

Los retrasos en Renfe: un problema que viene de lejos y que ahora estalla

Publicidad

Economía

Varias vacas rodean el árbol 'milagro', a 17 de agosto de 2025, en Soto de Viñuelas, Tres Cantos, Madrid (España).

El "árbol milagro" de los incendios de Tres Cantos: el pastoreo, el cortafuegos natural contra los incendios

Piloto del ejército

Los pilotos de las naves que luchan contra los incendios, a punto de agotar las horas de vuelo permitidas

Antena 3 logra su mejor dato del año

Atresmedia continúa a la cabeza en el consumo digital y Antena 3 logra su mejor dato del año

Incendio en Ávila
Incendios forestales

Así se protegen las infraestructuras clave en las zonas afectadas por los incendios

vacaciones caras
Viajes

Las vacaciones más caras de la historia: el coste medio por persona se dispara un 48%

Zona quemada en las proximidades de Urraca-Miguel, barrio anexionado a 13 kilómetros de Ávila capital
Reclamación incendio

¿Cómo puedo recibir una indemnización si mi propiedad se ha visto afectada por los incendios?

En el caso de contar con un seguro o no, deberás seguir los siguientes pasos para poder reclamar y recibir una indemnización o ayudas para compensar las pérdidas.

Una veintena de bomberos forestales de la Región parte hacia Extremadura para seguir la lucha contra incendios
Incendios

Las duras jornadas de bomberos y brigadistas: así se organizan los efectivos que hacen frente a las llamas

Están siendo jornadas muy duras para bomberos y brigadistas, que se preparan donde pueden, aguantan largas jornadas y aprovechan el poco tiempo libre que tienen para descansar.

Los retrasos en Renfe: un problema que viene de lejos y que ahora estalla

Viajar en tren en España: por qué cada semana puede ser un suplicio para miles de pasajeros

Imagen de archivo de un datáfono

¿Puede obligarme un comercio o establecimiento a pagar con tarjeta si tengo efectivo?

Un ganadero afectado

Agricultores y ganaderos calculan pérdidas de más de 600 millones de euros por los incendios: "Es un golpe duro"

Publicidad