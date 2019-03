El Gobierno presentará los Presupuestos el 30 de marzo

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha adelantado que el Gobierno aprobará los Presupuestos Generales del Estado de 2012 el próximo 30 de marzo, con una previsión de ingresos "sensata y razonable". "No vamos a decir que vamos a recaudar lo que no creemos que vamos a recaudar", subrayó.

En la rueda de prensa posterior a su encuentro con el primer ministro italiano, Mariano Rajoy ha avanzado que el cuadro macroeconómico que presentará el Ejecutivo incluirá una caída del PIB superior al 1% que estima la Comisión Europea.

Rajoy ha dicho que sus previsiones se basarán en las que ya ha presentado el Banco de España, el Fondo Monetario Internacional (FMI) y la Comisión Europea.

"Pero no va a ser la más optimista", ha dicho, tras recordar que el Banco de España prevé una caída del PIB del 1,5%, el FMI una contracción del 1,7% y la Comisión un descenso del 1%.

El jefe del Ejecutivo prevé que 2012 será "un año difícil" y señaló que descarta nuevas subidas de impuestos. También ha explicado que se fijará un techo de gasto "prudente" y que se instara a las comunidades autónomas y ayuntamientos a corregir sus presupuestos para este año porque los que aprobaron en su día no son realistas.

Rajoy hablará con la Comisión para flexibilizar el objetivo de déficit

Sobre la posibilidad de que Bruselas flexibilice el objetivo de déficit ante la recesión de la economía española, el jefe del Ejecutivo reiteró que España cumplirá sus objetivos, aunque admitió que hablará con la Comisión.

Horas antes, el vicepresidente de la Comisión y responsable de Asuntos Económicos, Olli Rehn, afirmaba que no tenía previsto flexibilizar el objetivo de déficit de España para este año (que obliga a una reducción desde el 8% al 4,4%) hasta que el nuevo Gobierno no presentara información sobre los presupuestos para 2012 con nuevas medidas de ajuste y no explique los motivos de la desviación presupuestaria del año pasado.

"Sólo podemos volver a esta cuestión (de revisar los objetivos de déficit) una vez que tengamos una información completa sobre estos temas referidos a 2011 y 2012", ha insistido Rehn.

Monti elogia las reformas aprobadas por España

El primer ministro italiano, Mario Monti, ha elogiado las "cruciales" reformas adoptadas por el Gobierno español en el ámbito del mercado laboral y del sistema financiero, al considerar que "van en la dirección correcta".

"Estoy impresionado muy positivamente por su reforma del sistema bancario y del mercado de trabajo", aseveró Monti en una rueda de prensa compartida con el presidente del Gobierno español, Mariano Rajoy, donde el excomisario europeo destacó que estas medidas "van en la dirección correcta" a la hora de aumentar el potencial de crecimiento de la economía.