Un socavón engulle una grúa en las obras del soterramiento de Montcada, en Barcelona

El hundimiento de una pared de un pozo en las obras de soterramiento del ferrocarril de Montcada i Reixac, en Barcelona, ha causado un socavón que ha engullido una grúa y ha obligado a cortar las líneas R2, R2 Norte y R11. El subdirector de construcción de Adif-Alta Velocidad en las obras de soterramiento, Arturo Pastor, ha explicado que han decidido interrumpir las obras y continúan evaluando las causas del incidente.

Según las primeras mediciones realizadas y las inspecciones llevadas a cabo por los bomberos en los edificios colindantes, no hay ninguna vivienda afectada. Pastor ha explicado que están procediendo al rellenado con hormigón del socavón para "tratar de detener la entrada de material en el agujero", cuyas dimensiones aún no han podido ser tomadas por motivos de seguridad.

Ha precisado que aún no tienen ninguna hipótesis sobre las causas del sucesos que, según señala, ha ocurrido en el ámbito de las obras y no en el de las vías del tren.

Por el momento, dos equipos trabajan en tareas de reconocimiento para definir la situación de forma más completa en las próximas horas, según Pastor, que ha explicado que el socavón ha engullido una grúa que tratarán de recuperar más adelante.

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