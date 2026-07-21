Los hoteles pet friendly están en auge: "Yo, si no me lo llevo conmigo, no me voy"

Llega el verano, nos vamos de vacaciones y a muchas familias se les plantea el mismo problema: ¿qué hacer con nuestra mascota? Hay lugares en los que podemos dejarlas: hoteles para perros o gatos; incluso se han puesto ya en marcha guarderías de plantas… Pero ¿qué pasa si lo que queremos es disfrutar de nuestras vacaciones con ellas? Si lo que buscamos es viajar en familia todos, conocer sitios y desconectar del día a día, pero juntos, sin dejar atrás tampoco al perro o al gato.

Para cumplir con esta creciente necesidad, cada vez son más los hoteles que se presentan como pet friendly, o lo que es lo mismo, amigos de las mascotas. Un ejemplo de ello es Cons da Garda, en el corazón de las Rías Baixas, en la turística localidad de O Grove, en Pontevedra. Aquí, tanto los perros como los gatos son uno más. Cualquier mascota, de hecho, nos dicen sus responsables; han llegado a tener conejos, un cerdo vietnamita, una iguana o incluso una gallina.

"Una tendencia al alza: cada vez hay más parejas con perros"

Son casos, claramente, anecdóticos. La gran mayoría de las mascotas que viajan son perros y gatos, y lo comprobamos nada más llegar. Enseguida vemos a varias familias con un miembro de cuatro patas. Hablamos con ellas y la respuesta es prácticamente la misma: las vacaciones son verdaderamente completas cuando se puede disfrutar de ellas todos juntos.

Por ejemplo, Demelsa, la humana de Speedy González, lo tiene claro: "Si él no viene, yo tampoco, me quedo en casa". Lo mismo nos cuentan la familia de Lea y la de Coffee. En este caso, además, añaden: "Hay perros que son mucho más educados que algunos humanos". En su caso, queda claro que las buenas maneras están garantizadas. Eso sí, hablamos de un perro de gran tamaño, por lo que ellos lo tienen especialmente complicado. "Algunos sitios te dicen que perros de menos de 15 kilos; ahí ya nada".

Este es uno de esos establecimientos verdaderamente pet friendly, nos cuentan. "Hay muchos que se ofrecen como tal, pero que verdaderamente no lo son. Nos ha pasado, por ejemplo, que no nos dejen entrar por el peso o, incluso, que una vez dentro te digan que no puede estar en prácticamente ninguna zona; vamos, que no puedes hacer nada con él. Eso, en realidad, no es pet friendly", explican.

Un suplemento por noche de estancia

Otra usuaria añade: "Que te den un pack de bienvenida con un comedero y unas chuches no significa ser pet friendly, va más allá de eso". Por eso, aquí se lo han tomado en serio. Además del pack en la habitación, los animales pueden disfrutar del espacio y hay también servicios pensados para ellos: peluquería canina, tratamientos concretos e incluso un chapoteadero canino. "Ya que no podían entrar en la piscina por la normativa vigente, nos inventamos esta para ellos", explica Beatriz Castro, directora del establecimiento. Somos testigos de que la disfrutan al máximo.

Aquí, alojarse con una mascota tiene un suplemento de 10 euros por noche. "Lógicamente, la limpieza de una habitación con una mascota lleva más tiempo y tienes unos gastos añadidos", explica Beatriz. Hemos comprobado, aun así, que es uno de los más económicos de la zona. Algunos del entorno aplican 20 euros de suplemento o incluso 25.

Patricia Carballo, la encargada de los usuarios más peludos de este hotel, nos explica que los clientes lo valoran mucho y que, por su parte, están encantados: "Realmente, nunca hemos tenido un problema. La gente que viaja con su mascota, por norma general, es muy respetuosa; es un perfil de cliente muy considerado". Sobre todo, nos dicen, parejas sin niños y con perros.

Esto tampoco supone un problema para los clientes que viajan sin mascota. Aquí se respira paz, tranquilidad y buenas maneras. Aseguran quienes lo viven que es el futuro, que cada vez serán más. Al menos, eso esperan estas familias.

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