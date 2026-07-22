La Ribeira Sacra de Galicia podría convertirse esta semana en Patrimonio Mundial de la Unesco

Esta misma semana un comité especial de la UNESCO, formado por representantes de 21 países, tiene una importante decisión que tomar: debe escoger a los nuevos rincones del mundo que serán catalogados como Patrimonio Mundial.

En esta ocasión España se la juega a una sola carta, y es gallega. Y es que nuestro país, en esta ocasión, tan solo ha presentado una candidatura: bajo el lema “Paisaje del agua”, la Ribeira Sacra aspira a conseguir este importante reconocimiento internacional.

Un paisaje único en el mundo

La Ribeira Sacra gallega es un territorio que abarca un total de 26 ayuntamientos de las provincias de Lugo y Ourense, y que ofrece un paisaje único bañado por el agua de los ríos Sil y Miño, lleno de cañones y valles fluviales.

Es uno de los mayores tesoros escondidos en la Península Ibérica, por lo que cada año atrae a miles de turistas llegados de todos los rincones del planeta.

Este paraíso, catalogado desde el año 2018 como Bien de Interés Cultural en la categoría de ‘paisaje cultural’, es el paisaje simbólico más occidental de la Europa continental. Representa el paradigma de una cultura hídrica de la que se conservan huellas de sus más de mil quinientos años de ocupación continuada. Es por ello que esta candidatura se centra en destacar la importancia del agua tanto en la configuración del paisaje como en la vida de las comunidades locales, incluyendo la viticultura heroica y la ingeniería hidraúlica.

¿Irá la vencida esta vez?

Esta es la segunda vez que la Xunta de Galicia aspira a convertir a la Ribeira Sacra en Patrimonio de la Humanidad. Hace cinco años, en el 2021, estuvo a punto de presentar su candidatura, pero finalmente decidieron aplazarla después de que la Embajada de España en la Unesco y la Consellería de Cultura recibiesen un informe negativo del Icomos (el Consejo Internacional de Monumentos y Sitios).

Pero, en esta ocasión, el gobierno gallego ha decidido seguir adelante hasta el final, tras recibir, en una reunión celebrada en Canarias en abril de 2024, el apoyo del Consejo de Patrimonio Histórico Español.

¿Quién lo decidirá?

Los países que participarán en esta votación, y que por tanto decidirán qué candidaturas se aceptan y cuáles no son: Corea del Sur, República Checa, Suiza, Polonia, Ucrania, Líbano, Turquía, Armenia, Azerbaiyán, Kazajistán, Kuwait, Mongolia, Bangladés, Vietnam, Granada, Jamaica, Perú, Senegal, Kenia, Tanzania y Togo.

A lo largo de está semana los representantes de todos estos países deberán evaluar un total de 33 candidaturas, en distintas categorías. Entre ellas, 21 son de bienes culturales: la categoría por la que “compite” la hermosa Ribeira Sacra.

Pronto sabremos si Galicia consigue convertir a este lugar mágico en Patrimonio Mundial.

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