Los funcionarios cortan varias calles de Madrid en su protesta contra los ajustes

Decenas de funcionarios han vuelto a salir a la calle y han cortado varias calles del centro de la capital, entre ellas, Gran Vía, dirección Plaza de Cibeles, para protestar por los recortes anunciados por el Gobierno.



Sobre las once de la mañana, al igual que en jornadas anteriores, algunos trabajadores han salido a las puertas de las dependencias en las que trabajan para mostrar su rechazo a la medida de quitarles, entre otras cosas, la paga extraordinaria de Navidad.



Sobre las 11.20 horas, algunos de ellos han conseguido cortar la Gran Vía y se dirigieron a la Plaza de Cibeles, donde coincidieron con el 'cortejo fúnebre' convocado por los empleados municipales del Ayuntamiento de Madrid.

Al término de la manifestación, uno de los policías ha asegurado que "nos están quitando dinero y derechos". "Si el Gobierno no retrocede, esto está muy caliente y la gente va a seguir adelante" ha concluido

Protestas también ante la sede del PP

Además, alrededor de un centenar de funcionarios se ha concentrado de nuevo este mediodía ante la sede del Partido Popular para protestar por los recortes que ha promovido el Gobierno de Mariano Rajoy. Los concentrados coreaban consignas como "Que sea un diputado el próximo parado", "No a los recortes, Rajoy dimisión", o 'Hunden al obrero, rescatan al bancario".

Además los funcionarios, en su mayoría del Ministerio de Justicia y de Trabajo con sedes cercanas a la de 'Génova', portaban carteles como 'La banca siempre gana. Pues no me da la gana'; 'No a los recortes'; o 'Rajoy aquí es donde hay que recortar: senadores, diputados, coches oficiales, pensiones vitalicias, embajadas, concejales, diputaciones, directivos de bancas y cajas, televisiones públicas'.



Más de una veintena de policías y tres furgones policiales protegían la sede nacional del PP, donde además está prevista una rueda de prensa de la secretaria general del PP y presidenta de Castilla-La Mancha, María Dolores de Cospedal, tras la reunión que ha mantenido con los vicesecretarios y portavoces parlamentarios del Grupo Popular.

Concentración en Andalucía

Más de 3.000 de empleados públicos andaluces se han concentrado este lunes convocados por el sindicato CSIF-A en todas las capitales de provincia andaluzas para protestar contra los "recortes" aprobados por el Gobierno de Mariano Rajoy que afectan a este sector, así como contra los establecidos en el Plan de Equilibrio Económico de la Junta de Andalucía.