Los farmacéuticos valencianos continúan con el cierre en protesta por los impagos

Los boticarios alicantinos, convocados en una asamblea por el colegio, han decidido este lunes continuar con la huelga -cuyo seguimiento han cifrado los farmacéuticos en el cien por cien y la Conselleria de Sanitat en torno al 70%- los tres días que estaban previstos, así como protagonizar una manifestación que discurrirá desde la sede colegial, en la calle Jorge Juan, por la calle Gerona. Según han indicado fuentes del Colegio Oficial de Farmacéuticos de Alicante (COFA), los titulares de las farmacias están convocados de nuevo este martes a las 11.00 horas en la sede colegial. La manifestación se celebrará después, a las 13.00 horas.



Por su parte, representantes del Colegio de Valencia han comentado que celebrarán su próxima asamblea en la tarde del miércoles, mientras que los de Castellón han hecho ya una reunión para valorar la jornada de huelga, por la que han mostrado "satisfacción" por el pleno seguimiento. Algunos boticarios han expresado a título particular la "situación límite" a la que, a su parecer, han llegado por el retraso en los pagos de la administración.

Es el caso del establecimiento valenciano de Mª Carmen González que, abierto siguiendo los servicios mínimos, defiende el paro "porque no hay dinero ni para pagar los medicamentos". "Hemos agotado todas las pólizas de crédito a los proveedores", ha indicado a Europa Press Televisión la farmacéutica, quien ha dicho encontrarse "en una situación límite". "Ya no tenemos capacidad para absorber el pago", añadió.



Curiosidades

Durante el paro de hoy se ha producido también alguna curiosidad, como el hecho de que la farmacia propiedad de la esposa del expresidente de la Generalitat, Francisco Camps, situada en Valencia, permanecía cerrada esta mañana.

Asimismo, boticarios de Castellón han comentado que ha habido problemas con el sistema de la receta electrónica, lo que, sumado a las pocas oficinas abiertas, "ha provocado bastantes colas".



Por su parte, los ciudadanos dicen entender esta situación. "Para el público es un inconveniente, pero creo que tienen sus razones, porque se están quejando desde hace mucho tiempo", comenta una ciudadana de Valencia, y añade que si la Generalitat no paga a los boticarios "ellos tampoco pueden surtir al público".



No obstante, hay quien considera que el cierre "no es entendible", ya que se está "jugando" con los medicamentos. En este sentido, otro vecino de la capital lamenta tener que "recorrer media Valencia" para poder sacar medicamentos, aunque reconoce comprender la reivindicación de los farmacéuticos "porque si no cobran, están en su derecho".