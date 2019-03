Expertos de la CE analizarán hasta el viernes las reformas adoptadas por el Gobierno

Los expertos europeos estarán en España el jueves y el viernes, según indicaron las fuentes, que recalcaron que la visita forma parte del "proceso normal del procedimiento por desequilibrios macroeconómicos" que también se está llevando a cabo en otros once países comunitarios. El Ejecutivo comunitario ya había revelado el pasado 26 de marzo que la misión tendría lugar a mediados del mes de abril, pero entonces no pudo concretar la fecha del viaje. "Se trata de una misión para un estudio en profundidad que lleva tiempo planificado para un número de Estados miembros, no sólo para España", precisaron las fuentes.

Esta supervisión forma parte de las nuevas medidas de la UE para prevenir los desvíos macroeconómicos graves, como las burbujas inmobiliarias o el desempleo excesivo, que en algunos países han agravado el impacto de la crisis. El pasado 14 de febrero, la CE presentó su primer informe del llamado "mecanismo de alerta" del nuevo procedimiento por desequilibrios macroeconómicos y anunció que vigilaría de cerca la situación económica de doce países miembros, entre ellos España, Italia, Francia y Reino Unido.

España, en concreto, suspendió en seis de los diez indicadores macroeconómicos en los que Bruselas basó su análisis: la balanza por cuenta corriente, la posición neta de inversión internacional, la cuota de mercado de las exportaciones, la deuda pública, la deuda del sector privado y el desempleo. Los países afectados que no tomen las medidas oportunas para corregir estos desequilibrios señalados por la Comisión podrán, en última instancia, tener que pagar sanciones económicas de hasta el 0,1 % de su PIB, lo que equivaldría en el caso de España a unos 1.000 millones de euros.

En cualquier caso, antes de que eso ocurra Bruselas formulará recomendaciones por países en mayo o junio a partir de las conclusiones de estas misiones de sus expertos sobre el terreno. Si los supervisores constatan que los desequilibrios son tan graves como para poner en riesgo el funcionamiento adecuado de la Unión Económica y Monetaria, la Comisión puede recomendar la apertura a un país de un Procedimiento por Desequilibrio Excesivo. Entonces, ese país tendrá que detallar las medidas que promoverá y las fechas en las que pretende corregir las distorsiones.