Díaz Ferrán: "No creo que haya ningún delito fiscal en la compra de Aerolíneas"

Ferrán ha mostrado su convencimiento en el juicio de que no ha cometido "ningún delito fiscal" en la compra de las Aerolíneas Argentinas y ha añadido que Air Comet cumplió "fielmente" el contrato firmado para la adquisición de esta compañía. "Estábamos seguros de que no teníamos que pagar nada a Hacienda. No creo que haya ningún delito fiscal", ha dicho de forma tajante.

El que fuera jefe de la patronal se enfrenta a una pena de dos años y cuatro meses de cárcel por la compra de la firma argentina y a una indemnización de 99,04 millones de euros por el impago del Impuesto de Sociedades derivado de la operación.

El fiscal considera que Ferrán, el ex presidente de Aerolíneas Argentinas, Antonio Mata, y su socio, el fallecido Gonzalo Pascual, debían pagar impuestos por los derechos de créditos obtenidos por valor de 272 millones de dólares que la Sociedad Estatal de Participaciones Preferentes (SEPI) otorgó a Air Comet para saldar las deudas que acumulaba la firma argentina.

El ex dueño del Grupo Marsans ha reaparecido en la Audiencia Nacional, después de haber permanecido un año en la cárcel de Soto del Real, donde se encuentra desde el 5 de diciembre por el vaciamiento del conglomerado turístico. El empresario ha admitido que participó, en nombre de Transporte de Cercanías, en la firma del contrato de compraventa "como garante de su cumplimiento", si bien no ha reconocido como suya la firma del contrato al ser "un borrón irreconocible".

Díaz Ferrán ha rememorado que los hechos se remontan al año 2001 cuando la SEPI tomó la decisión de sacar a la venta Interinvest, matriz de Aerolíneas Argentinas, entonces con pérdidas. "Mata hizo una oferta para la compra y después del atentado terrible de 2011 de las Torres Gemelas, tuvimos la valentía de comprar Interinvest y con la idea de sacarlo adelante", ha afirmado, para remarcar que intentaron reflotar a la compañía. La SEPI vendió a los tres empresarios Aerolíneas Argentinas por el precio simbólico de un dólar y con el compromiso de hacerse cargo de la deuda. Por ello, entregó una suma millonaria, por la que los acusados deberían haber ingresado 99,04 millones a Hacienda, según el fiscal.