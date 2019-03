Los controladores hablan de estrés laboral y niegan un paro encubierto

La Agrupación de Demandantes Afectados por el caos aéreo del pasado mes de diciembre presentará una demanda administrativa por daños y perjuicios contra Aena al entender que la empresa pública es "totalmente responsable" del "paro salvaje" de los controladores, que se podía haber evitado.



Así lo ha avanzado Luis Vericat, abogado del bufete Cremades y Calvo Sotelo, que representa a esta agrupación a las puertas de los juzgados de Plaza de Castilla de Madrid donde este lunes han prestado declaración en calidad de imputados dos controladores de los centros de control aéreo de Barajas y Torrejón.



Aena, "responsable del caos"

Vericat ha asegurado que Aena es "totalmente" responsable de lo que sucedió en aquellos días, ya que en ningún caso "puede hablar de fuerza mayor" porque, a su juicio, el paro de los controladores "era previsible y se podía haber evitado". "No supo gestionar ese problema que tenía", ha subrayado el abogado, que ha anunciado que pedirá una indemnización de 10.000 euros por viajero únicamente en concepto de daños morales. "Es una cantidad razonable, aunque no hay dinero para pagar lo que los afectados pasaron esos días", ha insistido.



Según Vericat, la agrupación que representa reúne a 10.000 afectados por el caos aéreo de los pasados 3 y 4 de diciembre, lo que supondría un monto cercano a los 100 millones de euros en indemnizaciones.



De los cuatro controladores llamados a declarar este lunes por el juzgado de instrucción número 3 de Madrid solo han acudido dos, ya que una de las trabajadoras está de baja de maternidad y otro controlador está enfermo, según han informado fuentes jurídicas.



Ambos controladores, que se han negado a responder a las preguntas de los demandantes, han negado que el paro de diciembre estuviera coordinado y han alegado razones médicas para su ausencia del puesto de trabajo.



El abogado de una de las controladoras, Carlos Vila, ha alegado que su defendida sufrió "un ataque de nervios" después de que se produjera un conato de colisión entre un avión y un helicóptero, por lo que tuvo que ser relevada de su puesto a instancias de su superior. Ha rechazado que su defendida pidiera la baja de forma coordinada con sus compañeros y ha recordado que en los procesos penales es necesario individualizar las responsabilidades. "No se puede abrir un proceso inquisitorial por orden alfabético", ha añadido.



Argumentos que no convencen al abogado de la Agrupación de Demandantes por el caos aéreo, Luis Vericat, que ha destacado que no puede ser "casualidad" que 400 controladores se sintieran indispuestos al mismo tiempo. "Es insostenible y no es creíble", ha dicho Vericat, que ha advertido de que a partir de ahora todos aquellos colectivos que pretendan "pisotear" los derechos de los ciudadanos no les va a salir "gratis".



El abogado confía en que durante el proceso penal se pueda dilucidar quienes fueron los cabecillas de la "huelga salvaje" de controladores sobre los que deberá recaer "una pena mayor" que a los que simplemente secundaron los paros. Hasta el jueves están llamados a declarar 16 controladores de los centros de Barajas y Torrejón de Ardoz, comparecencias que continuarán también el próximo mes de septiembre.



Mañana martes está previsto que comparezca ante el juzgado el presidente de la Unión Sindical de Controladores Aéreos (USCA), Camilo Cela, junto a otros tres trabajadores imputados. En la causa están personadas la Agrupación de Demandantes, la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) y la Asociación Catalana de Agencias de Viajes (ACAV).