Los chipriotas podrán retirar hasta 300 euros en los cajeros

Los bancos chipriotas reabrirán este jueves sus puertas al público tras permanecer cerrados desde el pasado 16 de marzo, según ha anunciado el Banco Central de Chipre. El horario de apertura será de 12.00 a 18.00 hora local (10.00 a 16.00 GMT) para el público, y a partir de las 09.00 (07.00 GMT) para los empleados.

Las operaciones bancarias estarán sujetas a una serie de restricciones, que de momento tendrán una duración de cuatro días, a cuyo término se revisarán, según Yangos Dimitriu, gerente del Banco Central, quien ha añadido que las medidas están pendientes de la aprobación legal definitiva.

Por el momento no se podrán retirar más de 300 euros por día y no se podrán cobrar cheques, aunque sí ingresarlos en la cuenta; el pago con tarjeta de crédito no estará limitado dentro del país. En el extranjero estarán prohibidos los pagos y las transferencias a través de tarjetas de crédito, de débito o de prepago superiores a los 5.000 euros mensuales.

Asimismo queda prohibido sacar más de 3.000 euros del país, sea mediante transferencia bancaria o físicamente, aunque se permitirán ciertas excepciones. Quedan exentos de estas limitaciones todos los pagos de nóminas salariales.

Tampoco habrá restricciones al pago de facturas por importaciones, siempre y cuando se presente la debida documentación; a las transferencias para cubrir el gasto de estancia de estudiantes en el exterior, con un límite de 5.000 euros trimestrales, y al pago a funcionarios chipriotas expatriados.

En el documento que acompaña al decreto se precisa además que las restricciones se aplicarán a todas las cuentas, independientemente de la moneda en que se hayan abierto. El documento señala además que se prohíbe anticipar la cancelación de cuentas a plazo fijo antes de su vencimiento.

Todas las personas y empresas afincadas en Chipre deberán ingresar en algún banco con sede en la isla y en el plazo de dos semanas todos los ingresos resultantes de la exportación de bienes o de la venta de propiedad privada en suelo chipriota. El Gobierno y el Banco Central chipriotas quedan eximidos de todas las medidas.

Dimitriu hizo un llamamiento a la calma y afirmó que no hay necesidad alguna de que "todos corramos a nuestros bancos". "Creo que no vamos a tener mayores problemas y que superaremos todo bien", dijo.