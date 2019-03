Cataluña culpa al Estado de su falta de liquidez

La Generalitat vaticina más problemas de liquidez a corto plazo y reconoce que no tiene fecha para pagar los 70 millones que adeuda a los centros concertados tras los impagos de julio.



El conseller de Economía ha comparecido en el parlamento catalan para dar explicaciones sobre el dinero que no abonaron a hospitales, residencias de ancianos o de discapacitados.



Varias asociaciones de centros asistenciales le han reprochado al gobierno catalán que recorte en los sectores más sensibles de la sociedad y no en otras partidas más imprescindibles. Mas-Colell ha culpado al gobierno central de la falta de dinero en su Comunidad.



"O el Gobierno de España, esta institución donde contribuímos con muchos impuestos, nos envía liquidez y este problema se repetirá cada más", ha declaradao Colell.