Los expertos auguran la destrucción de 25.000 empleos en la banca hasta el 2015

El mapa financiero español actual poco tiene que ver con la situación que existía antes de la crisis y de las cinco reformas legislativas. El Banco de España cifró en 2008 la existencia de 48 bancos y 46 cajas frente a los sólo 5 grandes bancos y 11 cajas que perviven en 2013.

Todas las reformas en este sector han sido necesarias para poder responder a una situación que nunca se había previsto, el rescate financiero desde Bruselas. Pero la reducción de entidades no sólo han afectado al dibujo del mapa sino que de los 270.855 empleados del sector que se contabilizaban en 2008 ya se han reducido 30.000 puestos de trabajo y la institución considera que unos 25.000 empleos más se destruirán en este ámbito hasta 2015. Además hasta el momento han cerrado 6.700 oficinas y los expertos auguran 5.000 cierres más.

Este análisis financiero llega acompañado de las reformas que el Banco de España intenta implantar para aumentar la supervición de las entidades financieras. Además la institución presidida por Linde ha recomendado a las entidades financieras españolas que limiten el interés que ofrecen por la captación del ahorro de sus clientes, como depósitos o cuentas corrientes, una sugerencia que deben cumplir y con la que el organismo pretende poner freno a la "guerra del pasivo". Según han explicado fuentes financieras, a partir de ahora, y según dicha recomendación verbal del Banco de España, las entidades deberían ofrecer una rentabilidad máxima del 1,75 % en los depósitos de menos de un año.

En el caso de los depósitos de uno a dos años, la rentabilidad alcanzaría el 2,25%, y en los de más de dos años, del 2,75%. El Banco de España también ha recomendado que las cuentas corrientes se remuneren al 1,25%. No obstante, las mismas fuentes han precisado que no se prevén penalizaciones a las entidades que no apliquen dichas recomendaciones.