Así serán los nuevos satélites de España que vigilarán la tierra en tiempo real y anticiparán desastres naturales

El Gobierno de España ha anunciado una inversión de 325 millones de euros en tres nuevos satélites para reforzar la Constelación Atlántica (ESCA+). Estos han sido desarrollados entre España y Portugal y tienen el objetivo de ofrecer datos casi en tiempo real sobre desastres naturales extremos.

El proyecto tiene un poder industrial de gran tamaño, por lo que el Gobierno estima un gasto de más de 200 millones de euros en contratos entre 2026 y 2027. Pretende contar con la participación de empresas, universidades y centros de investigación.

Pedro Sánchez, presidente de España, durante su intervención en la VI edición del Foro Económico de elDiario.es, aseguró que este proyecto reforzará nuestra "capacidad de respuesta". El funcionamiento de los nuevos satélites llevarán una tecnología avanzada que, además de gestionar fenómenos climáticos, también va a ayudar en el sector de la agricultura, en el seguimiento de cultivos, análisis de recursos hídricos y procesos de deforestación, contribuirá a la planificación urbana y territorial; y reforzará la vigilancia marítima.

Tecnología de vanguardia en microsatélites

Los nuevos dispositivos no serán de gran tamaño como otros satélites. Serán sistemas más compactos y versátiles que los sitúa dentro de la categoría de microsatélites avanzados. Según la información disponible, cada uno tendrá una carga útil de entre 200 y 250kilos.

Su reducido tamaño hace referencia a una tendencia en auge dentro del sector espacial. Las constelaciones de satélites más pequeños hace que estos sean más baratos de lanzar y capaces de trabajar en la red para proporcionar una cobertura continua. Los dispositivos no trabajan de manera individual, sino de manera conjunta para poder hacer su trabajo en totalidad.

Observar la tierra desde arriba

Los satélites contarán con cámaras ópticas de una resolución muy alta con la que captarán imágenes detalladas del terreno. Estas son clave para detectar incendios, cambios en cultivos o daños en infraestructuras. Por otra parte, las cámaras térmicas que se incorporarán, permiten medir temperaturas y localizar focos de calor o analizar episodios de sequía. Por lo que su diseño es una combinación de varias tecnologías.

Una de las piezas más importantes será el radar de apertura sintética, que permite obtener imágenes incluso en condiciones adversas, como de noche o con nubosidad. A esto se le añade la incorporación prevista de sensores electromagnéticos orientados a captar señales no visibles en el espectro óptico, sino por radiofrecuencia.

En cuanto a la comunicación, la tecnología que se integrará en el dispositivo permite crear enlaces entre satélites y sistemas de cifrado que se basan en distribución cuántica de claves (QKD), además de mecanismos de desorbitado para reducir el impacto de la basura espacial.

Uno de los objetivos de la ESCA+ es mejorar el tiempo que tarda un satélite en volver a observar el mismo punto de la Tierra, lo que se conoce como frecuencia de revisita. Gracias a ello, será posible disponer de datos prácticamente en tiempo real, algo determinante en situaciones críticas.

El seguimiento de un mismo punto permitirá seguir la evolución de incendios forestales a medida que avanzan, detectar inundaciones o vertidos con rapidez o analizar el impacto de fenómenos extremos casi al instante, facilitando la toma de decisiones por parte de los servicios de emergencia.

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