Carlos Cuerpo y Arcadi España juran como vicepresidente primero del Gobierno y ministro de Hacienda ante el Rey Felipe VI

El relevo en el área económica del Gobierno se escenificará este viernes con la jura de los nuevos responsables, en un acto que ha comenzado a las 09:40 horas en el Palacio de la Zarzuela. Allí, Carlos Cuerpo y Arcadi España han jurado sus cargos ante el rey Felipe VI, en cumplimiento del procedimiento institucional que marca la Constitución, para la toma de posesión de los miembros del Ejecutivo.

El primero ha sido Cuerpo: "Prometo por mi conciencia y honor cumplir fielmente las obligaciones del cargo de vicepresidente primero del Gobierno, con lealtad al Rey, y guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado, así como mantener el secreto de las deliberaciones del Consejo de Ministros". Del mismo modo ha jurado su cargo como ministro de Hacienda, Arcadi España

Tras prometer sus cargos ante un ejemplar de la Constitución abierta en el articulo 100 sobre el nombramiento del los miembros del Gobierno a cargo del rey, han posado para la fotografía oficial junto al monarca. En el juramento de los cargos también han estado presentes el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el ministro de Justicia, Félix Bolaños, como notario mayor del Reino, quienes también se han tomado una fotografía.

Con esta ceremonia, Cuerpo asume formalmente la Vicepresidencia Primera del Gobierno, además de la cartera de Economía, mientras que España hará lo propio al frente del ministerio de Hacienda. Ambos pasan así a integrarse plenamente en el Ejecutivo que dirige Pedro Sánchez, en el marco de la reciente reorganización del gabinete.

El acto de jura, que se celebra tradicionalmente en la Zarzuela, constituye uno de los momentos más simbólicos en el cambio de Gobierno, ya que marca el inicio oficial de las funciones de los nuevos ministros. En él, los responsables designados se comprometen a cumplir con sus obligaciones y a respetar la Constitución en el desempeño de sus cargos.

Tras esta primera parada institucional, la jornada continuará con el habitual traspaso de carteras, previsto para el mediodía en la sede del Ministerio de Hacienda. allí, Cuerpo y España recogerán oficialmente sus nuevas responsabilidades de manos de María Jesús Montero, quien deja el Ejecutivo tras una extensa etapa en el área económica.