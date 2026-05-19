La vivienda, la principal preocupación de los españoles: "Con estos sueldos es imposible hacerse con una vivienda"

Comprar un piso es misión casi imposible. Los precios suben pero no al mismo ritmo que los sueldos, los pisos se han encarecido más del doble de lo que han subido los sueldos. "Nos resulta imposible con dos sueldos en casa y tres niños", reconoce una mujer a Antena 3 Noticias.

El año pasado se compraron 750.000 viviendas en España. Para la mayoría faltan más casas y más ayudas. Según los expertos, los jóvenes se están descolgando a la hora de comprar porque no pueden. "Con los sueldos que tienen, es imposible hacerse con una vivienda", comenta un hombre.

El precio medio de la vivienda en España supera los 2.100 euros por metro cuadrado, Madrid alcanza los 5.000. Pagar un alquiler o comprar una casa se ha convertido en la principal preocupación de los españoles.

Cae la compraventa de vivienda en marzo

La compraventa de viviendas aceleró su caída en marzo hasta el 2,2 % interanual, con un total de 61.295 operaciones registradas. Se trata del tercer descenso consecutivo en lo que va de 2026 y deja un balance negativo en el primer trimestre del año, según los datos publicados este lunes por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Con este retroceso, las operaciones de compraventa acumulan una bajada del 2,6 % entre enero y marzo.

Después de cerrar 2025 con un crecimiento del 11,5 % y alcanzar las 714.237 viviendas vendidas, la cifra más elevada desde los máximos de 2007, el mercado ha comenzado 2026 en negativo. Enero registró una caída del 5 %, febrero moderó el descenso al 0,5 % y marzo volvió a intensificarlo hasta el 2,2 %.

Este comportamiento se produce en un escenario marcado por la falta de oferta de vivienda para responder a la demanda existente, una situación que continúa impulsando los precios al alza y dificultando el acceso a la vivienda, especialmente entre los jóvenes y las familias con menor capacidad económica.

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