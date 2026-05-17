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Una avalancha de clientes obliga a cerrar dos tiendas en Barcelona por la venta de unos relojes

Cientos de personas se concentran delante de las tiendas de la marca para conseguir uno de los “Royal Pop”, valorados en unos 400 euros y revendidos por miles en plataformas de segunda mano.

Una avalancha de clientes obliga a cerrar dos tiendas en Barcelona por la venta de unos relojes

Una avalancha de clientes obliga a cerrar dos tiendas en Barcelona por la venta de unos relojes | Antena 3

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Irina Graells
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La fiebre por la nueva colección de relojes de varias marcas, ha provocado escenas de caos en Barcelona. La aglomeración de clientes este sábado ha impedido la apertura de los establecimientos de la marca en la Illa Diagonal y en Passeig de Gràcia, que han optado por bajar la persiana ante la imposibilidad de garantizar la seguridad. La situación también ha obligado al despliegue de los Mossos d’Esquadra y la Guardia Urbana.

Colas kilométricas

Según varios asistentes, había personas que hacían cola desde el martes, pero la situación se desbordó este sábado, pasando de cien a 300 personas. En medio de empujones y de gente que intentaba colarse, los asistentes se organizaron repartiendo pulseras identificativas para intentar mantener el orden de la fila.

En la tienda de Passeig de Gràcia solo había 100 unidades de relojes, lo que disparó la tensión entre los asistentes. Ante el revuelo generado, los responsables del establecimiento decidieron no abrir y, por el momento, no han anunciado una nueva fecha para la venta. La situación obligó a los Mossos d’Esquadra a acudir a la zona con furgonetas para controlar la concentración.

Lujo por 400 euros

Los relojes de esta colección de moda cuestan entre 385 y 400 euros y están inspirados en diseños de alta gama de Audemars Piguet, cuyos modelos originales pueden superar los 20.000 euros. Precisamente, esta diferencia de precio ha disparado el interés de algunos, que ven en estos lanzamientos una oportunidad de negocio. En Reino Unido, hay anuncios en plataformas de segunda mano que llegan a alcanzar las 16.000 libras esterlinas. Este furor no se ha vivido únicamente en Barcelona. En ciudades como Nueva York, Tokio o Londres la nueva colección también ha provocado gran expectación y largas colas por hacerse con uno de los relojes más deseados del momento.

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