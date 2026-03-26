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Pedro Sánchez anuncia la inversión de 325 millones de euros para construir tres nuevos satélites

Los tres satélites serán capaces de enviar datos en tiempo real y reforzarán la "capacidad de respuesta" ante eventos climáticos extremos.

Pedro S&aacute;nchez, en la VI edici&oacute;n del Foro Econ&oacute;mico de elDiario.es

Pedro Sánchez, en la VI edición del Foro Económico de elDiario.esGustavo Valiente / Europa Press

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El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha adelantado este jueves la inversión de 325 millones de euros para la construcción de tres nuevos satélites, cuya cometido será enviar datos en tiempo real y reforzar la "capacidad de respuesta" ante eventos climáticos extremos. El anuncio lo ha realizado durante su intervención en la VI edición del Foro Económico de elDiario.es, un evento titulado 'El liderazgo de España en la estrategia europea' y al que también ha asistido la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz.

"Ese es el anuncio que me gustaría compartir en este foro. Y este, en definitiva, es también el legado del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia", ha remarcado Sánchez en el VI Foro Económico elDiario.es.

El objetivo de esta convocatoria es "construir tres nuevos satélites que enviarán datos en tiempo real y reforzarán la capacidad de respuesta ante eventos", ha añadido Pedro Sánchez.

La convocatoria para el desarrollo de estos tres nuevos satélites, según ha explicado Pedro Sánchez, se realizará a través de la Agencia Espacial Europea y el despliegue de los mismos permitirá obtener datos de alta resolución y de alta frecuencia de revisita sobre el territorio de España y Portugal. Con su puesta en órbita, se podrán obtener datos y aplicarlos en sectores como las emergencias y la protección civil, sobre todo en incendios, inundaciones o vertidos; así como para la agricultura y la transición ecológica, mediante una monitorización de los cultivos de cara también a ayudar en la Política Agraria Común (PAC).

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Por otro lado, Pedro Sánchez confió en que esta tarde, el Congreso de los Diputados convalide el primer paquete de ayudas para paliar el impacto sobre los efectos económicos de guerra en Oriente Medio.

"Confío en que todas las fuerzas parlamentarias estén a la altura del momento histórico que estamos atravesando. Porque es aquí, y ahora, cuando se demuestra el sentido de Estado y el verdadero patriotismo", señaló el presidente del Gobierno.

Sánchez afirmó que "la guerra la iniciaron dos mandatarios de países extranjeros, pero no podemos dejar que la paguen 20 millones de hogares españoles" y que "la guerra en Oriente Medio es una catástrofe, y no sólo en términos humanitarios, sino que además amenaza con un terremoto económico global, que ya está impactando en los bolsillos de nuestros conciudadanos".

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