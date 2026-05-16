El INE confirma la vuelta del IVA al 21% en la electricidad a partir de junio

La inflación se moderó en abril hasta el 3,2%, impulsada principalmente por la caída del precio de la electricidady el gas, según los últimos datos confirmados por el Instituto Nacional de Estadística (INE). Sin embargo, esto será temporal. A partir del próximo 1 de junio desaparecerán parte de las rebajas fiscales aplicadas durante la crisis energética, lo que provocará un encarecimiento inmediato de las facturas de luz y gas en España.

Una factura de 70 euros pasará a costar más de 80

El cambio más importante será la vuelta del IVA de la electricidad al tipo habitual del 21%, frente al 10% reducido aplicado hasta ahora. También desaparecerá la rebaja del Impuesto Especial sobre la Electricidad, que pasará del 0,5% actual al 5,11%. Además, en julio volverá el impuesto sobre la producción eléctrica, que aumentará del 0% al 7%. Todo esto tendrá un impacto directo en el recibo mensual de millones de personas.

Según las estimaciones, una factura de la luz de 70 euros en mayo pasará a situarse sobre los 80,5 euros en junio únicamente por esta subida, sin contar posibles variaciones en el precio de la energía. El gas natural también se verá afectado por la subida impositiva, ya que recuperará el IVA habitual tras meses de rebajas aprobadas para contener la inflación.

El combustible se mantiene

El encarecimiento de la energía llega además en un momento complicado para los presupuestos familiares. Aunque el combustible mantiene de momento el IVA reducido para frenar la subida de precios, llenar el depósito sigue siendo mucho más caro que hace un año. Según los datos del INE, los combustibles cuestan actualmente cerca de un 30% más que hace 12 meses, lo que sigue impactando tanto en el transporte como en el precio de productos básicos.

Los expertos advierten de que el final de las ayudas fiscales podría volver a trasladarse al índice de precios en los próximos meses, sobre todo si continúan las tensiones energéticas internacionales. Mientras tanto, se prevé un verano marcado por el aumento del gasto energético y la necesidad de reajustar los presupuestos familiares.

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