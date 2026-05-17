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Misión imposible antes de los 30: el alquiler en solitario ya exige más del 100% del sueldo de un joven

En España solo uno de cada diez jóvenes logra independizarse. Según apuntan los expertos en los últimos 10 años, los salarios de los jóvenes han subido, pero el precio de la vivienda se ha disparado aún más.

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El alquiler en solitario ya exige más del 100% del sueldo de un joven | Antena 3 Noticias

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Marina Aguilar
Publicado:

Independizarse en España antes de los 30 años se ha convertido en un lujo al alcance de muy pocos. La vivienda no solo es el principal obstáculo para las nuevas generaciones, sino una barrera prácticamente insalvable para quienes aspiran a vivir en solitario. Según los últimos datos, la tasa de emancipación juvenil se sitúa en el 14,8%, lo que supone un mínimo histórico desde que se tiene registro

La realidad del mercado actual es esta: una persona joven que quiera alquilar una vivienda de forma individual debería destinar más del 100% de su salario neto anual para poder costearla. Una ecuación imposible que obliga a la gran mayoría a retrasar su salida del hogar familiar.

Una brecha insostenible entre sueldos y vivienda

Los expertos señalan que el origen de este problema radica en el enorme desequilibrio que se ha consolidado en la última década. Aunque los salarios de los jóvenes han experimentado una subida del 30%, este incremento es totalmente insuficiente si se compara con la evolución del mercado inmobiliario: los precios del alquiler se han disparado un 80% en el mismo periodo.

A día de hoy, el precio de la vivienda en alquiler se encuentra en cifras récord. El precio de una vivienda mediana se sitúa ya en los 1.072 euros al mes, una cantidad que, en muchos casos, supera el sueldo neto mensual de los trabajadores que dan sus primeros pasos en el mercado laboral.

Compartir piso o depender de la familia: las únicas salidas

Ante la imposibilidad de afrontar un alquiler en solitario, el perfil de los inquilinos ha cambiado drásticamente. Compartir piso ya no es una opción temporal ligada a la etapa universitaria, sino una realidad que se extiende a edades cada vez más avanzadas.

Para muchos otros, la única forma de dar el paso e independizarse es depender directamente de las ayudas económicas de sus mayores, ya sean padres o abuelos. El resultado es un mercado inmobiliario que, lejos de flexibilizarse, continúa cerrando la puerta de acceso a la vivienda a las nuevas generaciones.

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