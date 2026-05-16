El precio de la vivienda en la periferia se dispara más de un 20% por la alta demanda

La crisis de la vivienda ya no se limita a los centros urbanos. Lo que durante años fue la gran alternativa para quienes no podían asumir los precios del centro está dejando de ser una solución asequible. La presión de la demanda ha terminado trasladándose al extrarradio, disparando los precios también en municipios metropolitanos de Madrid y Barcelona.

Periferia encarecida

La situación refleja un cambio profundo en el mercado inmobiliario español. Comprar una vivienda en el centro de las grandes ciudades se ha vuelto prácticamente inviable para gran parte de la población. Los precios récord, la escasez de oferta y la fuerte demanda han expulsado a miles de compradores hacia localidades periféricas donde, hasta hace poco, todavía era posible encontrar precios más razonables.

Sin embargo, esa tendencia ha provocado un efecto dominó. El incremento de personas buscando vivienda fuera de las capitales ha elevado también el valor del metro cuadrado en municipios del área metropolitana. Según distintos informes del sector inmobiliario, el área metropolitana de Madrid ya supera los 3.500 euros por metro cuadrado de media, mientras que Barcelona rebasa los 3.100 euros.

Los más afectados: los colectivos vulnerables

La consecuencia directa es que el encarecimiento se expande más allá de los barrios céntricos y alcanza a ciudades dormitorio y municipios históricamente más accesibles. Municipios como Getafe, Móstoles, Coslada o Fuenlabrada han registrado fuertes subidas interanuales, impulsadas por la presión de quienes abandonan la capital en busca de precios más bajos.

Este escenario afecta especialmente a los colectivos más vulnerables: familias numerosas, jóvenes e inmigrantes, que encuentran cada vez más dificultades para acceder a una vivienda tanto en compra como en alquiler. La falta de oferta disponible y el crecimiento continuado de los precios están estrechando las posibilidades incluso en zonas periféricas.

Precio medio por metro cuadrado

En Madrid capital, el precio medio de la vivienda roza ya los 6.000 euros por metro cuadrado, mientras que algunos distritos superan ampliamente los 8.000 euros. En Barcelona, el mercado mantiene también máximos históricos, con distritos que superan los 6.000 y hasta los 7.000 euros por metro cuadrado.

La situación responde a una lógica de mercado que se acelera por varios factores: crecimiento demográfico, llegada de nuevos residentes, inversión inmobiliaria, falta de suelo disponible y una oferta insuficiente de vivienda nueva. Todo ello está generando una expansión de la tensión inmobiliaria hacia las coronas metropolitanas.

Mientras las administraciones anuncian nuevos planes urbanísticos y promociones de vivienda protegida, el problema sigue creciendo más rápido que las soluciones. La vivienda asequible se aleja cada vez más de los grandes núcleos urbanos y obliga a muchas personas a asumir mayores distancias, más tiempo de transporte y un esfuerzo económico creciente para poder acceder a un hogar.

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