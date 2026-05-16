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Sábado de examen masivo de conducir en Lleida: "Llevo seis meses esperando para examinarme"

Se trata de una medida extraordinaria de la DGT para reducir las listas de espera, que aumentan a 85.000 alumnos solo en Cataluña.

Examen carnet de conducir

Sábado de examen masivo de conducir en Lleida: "Llevo seis meses esperando para examinarme" | Europa Press

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Cintia Martí
Publicado:

Durante este sábado cerca de 300 alumnos se han presentado al examen práctico de conducir en Lleida. Es la primera vez que se realiza un examen con tantos alumnos y, sobre todo, en sábado. Esta convocatoria forma parte de una prueba piloto que se inició hace una semana en Navarra y que, fruto de su éxito, se ha extendido también a Catalunya.

85.000 alumnos esperan su turno en Cataluña

Es una medida que pretende reducir las listas de espera interminables, que encabeza Catalunya, con 85.000 alumnos esperando su turno. Le sigue también Madrid, con 61.000 aspirantes; Baleares o Andalucía.

El problema es la falta de examinadores

Raül Viladrich, presidente de la Federación de Autoescuelas de Catalunya, ha explicado a Antena 3 Noticias que el principal problema es la falta de examinadores, lo que provoca un gran atasco en las listas. Viladrich valora positivamente este día de exámenes masivos, pero asegura que esta no es la solución al problema, sino, más bien un "parche".

Según explica, este examen masivo solo está convocado para el día de hoy y no tienen constancia, por el momento, de que se vaya a volver a repetir. "Llevaba seis meses esperando este momento", asegura Gema, una de las alumnas que ha podido examinarse esta mañana. También lo ha hecho Oriol después de una larga espera. En Catalunya, de media, los alumnos deben esperar cuatro meses.

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