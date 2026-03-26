España sigue a la cola de la OTAN en gasto en Defensa, en medio de la lluvia de críticas de Trump

Acostumbrados a que España centre todas las miradas cuando se habla de gasto en Defensa dentro de la OTAN, hoy en Bruselas han sorprendido los elogios que Mark Rutte ha dedicado a nuestro país durante la presentación del informe anual de la Alianza en el Cuartel General.

"Quiero elogiar a España porque a principios del año pasado el gasto en defensa español era del 1,3%. En abril me llamó Pedro Sánchez para decirme que llegarían al 2%. Lo hizo. Y esto supone miles y miles de millones adicionales gastados en defensa por España, que es una de las cuatro economías más grandes", ha dicho Rutte en su intervención sobre España.

El secretario general, además, ha puesto de relieve que nuestro país participa en numerosas misiones en diferentes puntos del territorio OTAN, lo que da bueno el principal argumento que utiliza el gobierno español cuando debe explicar por qué no quiere aumentar la inversión militar.

"España está desplegada en toda la Alianza, en misiones de fuerzas terrestres avanzadas o con una batería Patriot asegurando el espacio aéreo de Turquía", recordaba el holandés.

Unos halagos del Secretario General que no suelen ser habituales. Seguramente estén muy medidos, ya que a la OTAN no le interesa que vayan a más las continuas y durísimas críticas que Trump ha focalizado contra España en las últimas semanas. Rutte estaría tratando de calmar el ambiente y reforzar la parte positiva de los números publicados: que España sí está aumentando su gasto… aunque no al ritmo que le gustaría al republicano.

El 2% no será suficiente

Los dirigentes de la OTAN acordaron en la cumbre de La Haya que el nuevo objetivo de inversión militar para 2035 sería un 5% del PIB. Una auténtica revolución que Trump logró imponer a los 32 aliados, a cambio de que el presidente de EEUU mantuviera su compromiso con la Alianza.

La nueva cifra del 5% se divide en dos tipos de gasto. Un 3,5% que corresponde a gasto militar estricto (armamento, munición, tanques, helicópteros…) y un 1,5% adicional en el que podrán incluirse gastos complementarios a la seguridad (vallas fronterizas, vigilancia aduanera, investigación…).

España decidió firmar la declaración de La Haya, pero el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, dijo públicamente que su país podría cumplir con los objetivos de capacidades que le pide la OTAN, únicamente gastando un 2,1 % del PIB. Y que durante su mandato no subiría ni un euro más. Algo que enervó a la administración americana.

Hoy, Mark Rutte ha vuelto a insistir en que eso no será posible. De nuevo, avisa a España de que tendrá que subir más allá del 2.1 %. "El futuro dirá quién tiene razón. Creo que yo la tengo. Ya veremos. Pero eso no es nuevo. Eso fue lo que ocurrió en la cumbre de La Haya. Nosotros creemos que España deberá gastar un 3,5% para llegar a los objetivos de capacidad y no solo un 2.1 %", ha reiterado el Secretario General.

Polonia y los bálticos en cabeza

La Alianza ha hecho público su informe anual de 2025. Los datos de gasto en Defensa se han llevado la mayoría de los titulares. Además, de los cinco países mencionados que están a la cola de gasto con un 2%, -España, Canadá, Bélgica, Albania y Portugal-, hay otros que destacan por sus grandes inversiones militares.

En lo más alto de la lista está Polonia, un país seriamente amenazado por su gran frontera con Rusia y que ha centrado sus grandes líneas de gobierno en la seguridad del territorio. Polonia invierte un 4,3% del PIB.

Después se sitúan los tres países bálticos. No es de extrañar, ya que estamos hablando de repúblicas exsoviéticas que llevan tiempo alertando de la amenaza de un posible ataque ruso. Lituania llega al 4%, Letonia al 3.74% y Estonia al 3,42%. Tras ellos, se sitúan dos países también muy concienciados con la seguridad: Dinamarca, con el 3,34 % del PIB, y Noruega, con el 3,20%.

La situación de Dinamarca es particular, ya que últimamente ha sufrido amenazas territoriales, pero de un país, en teoría, socio y aliado de la OTAN como es EEUU. Trump ha reiterado que quiere quedarse con la isla de Groenlandia, argumentando razones de "seguridad nacional". El gobierno de Copenhague ya ha desplegado batallones de soldados en la isla y se ha mostrado siempre dispuesta a defender el territorio, incluso si tuviera que hacer frente a tropas estadounidenses.

El siguiente país en la lista, -séptimo de los 32-, es EEUU, que invierte a día de hoy un 3.19 % del PIB. Aunque, teniendo en cuenta el tamaño de la economía americana, ese 3,19% suponen miles y miles de millones de dólares. De hecho, la aportación de Washington al total de la Alianza representa un espectacular 60%.

De ahí, que EEUU siga siendo el motor de la OTAN y la que toma todas y cada una de las grandes decisiones. Los analistas tienen claro que si Trump decidiera retirar a su país de la organización, la Alianza entraría en parálisis y ya no tendría sentido. Algo que supondría una pérdida de seguridad para los países europeos, en un mundo cada vez más peligroso.

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