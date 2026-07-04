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Arranca la primera operación salida del verano: la DGT prevé 4,8 millones de desplazamientos

Pese al incremento de los precios, la temporada arranca con buenas previsiones para el sector turístico, carreteras llenas y aeropuertos con una intensa actividad, confirmando que viajar sigue siendo una prioridad para la mayoría.

Imagen de viajeros en la estación de Chamartín

Arranca la primera operación salida del verano: la DGT prevé 4,8 millones de desplazamientos | EFE

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Gema Gago
Publicado:

Empieza oficialmente la temporada alta de las vacaciones y las playas vuelven a convertirse en el destino favorito de miles de personas. Aunque cada vez son más quienes optan por viajar a lugares lejanos como Tailandia o recorrer diferentes rincones de Asia, el litoral español continúa siendo el gran protagonista del verano. Tras meses de trabajo, muchos esperan con ganas el momento de plantar la sombrilla, extender la toalla y darse el primer baño para hacer frente a las altas temperaturas.

El calor hace que las playas se llenen

El calor también se deja notar en el agua. En numerosos puntos de la costa, la temperatura del mar se encuentra por encima de lo habitual para estas fechas, lo que hace que el baño resulte especialmente agradable para quienes buscan refrescarse durante los días de descanso. El mes de julio vuelve a consolidarse como el mes preferido para iniciar las vacaciones. Muchas familias concentran en estas semanas su descanso anual, un periodo que preparan durante meses y que consideran imprescindible para desconectar de la rutina. "Se trabaja todo el año para esto", es una de las frases que más se repite entre los viajeros que ya disfrutan de sus primeros días de descanso.

El aumento de los costes no frena las vacaciones

Ni siquiera el aumento del coste de los alojamientos parece frenar las ganas de viajar. El sector turístico afronta el verano con optimismo y prevé niveles de ocupación cercanos al 90 % en muchos destinos, especialmente en las zonas de costa. Las reservas mantienen un ritmo elevado y los empresarios confían en que esta campaña vuelva a situarse entre las mejores de los últimos años, impulsada por una demanda que continúa muy fuerte pese al encarecimiento de los viajes.

Operación salida

La intensa actividad también se refleja en las carreteras. La Dirección General de Tráfico estima que durante los meses de julio y agosto se registrarán más de 104 millones de desplazamientos de largo recorrido, una cifra récord que supera la del verano pasado. Solo durante la primera operación salida se esperan cerca de 4,8 millones de viajes, por lo que se recomienda planificar los trayectos y extremar la precaución al volante.

Los aeropuertos también viven jornadas de máxima actividad. Para este inicio de la campaña estival se han programado cerca de un millar de vuelos más que el año anterior, reflejo del incremento de la demanda tanto en rutas nacionales como internacionales. Todo apunta a que este verano volverá a estar marcado por un intenso movimiento de viajeros, con despedidas en las terminales, maletas rumbo a nuevos destinos y millones de personas dispuestas a disfrutar de unas vacaciones que muchos llevan esperando desde hace meses.

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