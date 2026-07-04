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Los accidentes en moto aumentan un 7%, causando más ingresos en la UCI que los de coche

Este año, los accidentes en moto han crecido un 7% mientras las asociaciones de conservación de las infraestructuras continúan alertando del deterioro del asfalto.

Imagen de un motorista

Aumentan un 7% más los accidentes en moto con las asociaciones de conservación de las infraestructuras alertando del deterioro del asfalto | Europa Press

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Fran Paino
Publicado:

Más accidentes en moto, más ingresos en las UCI de motoristas tras sufrir un accidente coincidiendo con un tercio de la red de carreteras en España con una necesidad urgente de reparación. Los ingresos hospitalarios en la Unidad de Cuidados Intensivos de motoristas ya superan incluso a los accidentados en vehículos de cuatro ruedas, un cambio de tendencia de los últimos diez años

Más de un tercio de las carreteras españolas necesitan reparación urgente

"Más de un tercio de las carreteras de nuestro país necesitan una reparación urgente". Así de contundente se muestra Federico Soria, presidente de ACEX, quien denuncia la falta de inversión en la infraestructura desde hace casi dos décadas. "Llevamos una falta de inversión continuada que hemos denunciado casi desde 2009": Federico ve como la falta nuevos presupuestos del estado está afectando a la renovación de las carreteras "tenemos actualmente desde los últimos presupuestos aprobados un presupuesto de alrededor de 1.200 millones de euros, que aunque se han ampliado, está aún muy lejos de los 2.100 millones que se necesitan anuales para acometer las reparaciones necesarias".

Los accidentes en moto han aumentado un 7% en lo que va de año

Este pasado junio, ha sido un mes realmente trágico en las carreteras. Se han producido 123 accidentes con un total de 146 fallecidos, es el peor dato en un mes de junio desde 2010. En lo que va de año además se han incrementado los accidentes en moto un 7%. Silvia Ubago, responsable de movilidad y seguridad vial de la Fundación RACE, ve muy recomendable ampliar con cursos la formación en la conducción de vehículos de dos ruedas después de sacarse el carnet de conducir. Y algo que sigue recordando es la importancia de ir bien equipado "es importante llevar un equipamiento adecuado, zapato cerrado, guantes, una chaqueta que proteja y por su puesto casco, a poder ser integral".

Los ingresos en la UCI tras accidentes de motoristas ya superan a los de los accidentados en coche

Los últimos datos del registro RETRAUCI, con más de 20.000 casos analizados, muestran un cambio de tendencia en el perfil de los pacientes que ingresan en España en una UCI por accidente de tráfico. Los accidentes de coche dejan de ser la causa principal en vehículos y son superados por los de moto. Irrumpen los accidentes por patinete eléctrico, un 4% del total. Jesús A. Barea, coordinador del Registro RETRAUCI y médico intensivista en el Hospital 12 de Octubre, cuenta como "los pacientes tras un traumatismo de este tipo llegan en un estado muy grave, en coma, necesitando una o varias intervenciones que las horas posteriores a su ingreso determinan su supervivencia".

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