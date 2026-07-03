Antena 3 Noticias
Última hora
sociedad
Sucesos

TRÁFICO

La DGT arranca la primera operación salida del verano en la que prevé 4,8 millones de desplazamientos

El primer dispositivo especial de la Operación Salida del verano de 2026 se inicia este viernes a las 15.00 horas y finalizará el domingo a las 0.00 horas. Hasta el próximo 31 de agosto la DGT espera que se produzcan 4,8 millones de desplazamientos por carretera.

Decenas de vehículos durante la operación salida del puente de mayo

Decenas de vehículos durante la operación salida del puente de mayo Europa Press

Publicidad

Laura Simón
Laura Simón
Publicado:

La Dirección General de Tráfico (DGT) pone en marcha a partir de las 15.00 horas de este viernes la primera Operación Verano 2026 que finalizará a las 24 horas del domingo, día 5. En este periodo se prevé que se producirán 4,8 millones de desplazamientos por carretera.

El dispositivo especial de tráfico con motivo del verano se prolongará hasta el próximo 31 de agosto, un periodo en el que la DGT espera más de 104 millones de viajes, un 3,7% más que el año pasado. Además de la de que arranca este viernes, hay otras tres grandes operaciones especiales: la del 1 de agosto (del 31 de julio al 2 de agosto), la del 15 de agosto (del 14 al 16 de agosto) y la de retorno (del 28 al 31 de agosto).

De los más de 104 millones de movimientos de largo recorrido por carretera durante el verano, 49,7 millones se concentrarán en el mes de julio y 54,5 millones en agosto. El primer dispositivo especial de quienes comienzan sus vacaciones provocará un importante incremento de la circulación en las principales vías de salida de las grandes ciudades y en las carreteras hacia destinos turísticos y segundas residencias.

Campañas especiales de vigilancia de motocicletas

Durante este mes de julio se desarrollarán campañas específicas de vigilancia de motocicletas en fines de semana, y de control de velocidad y consumo de alcohol y drogas, con el objetivo de reducir la siniestralidad en los desplazamientos estivales. Este es el primer verano en el que es obligatorio llevar la baliza V-16 para preseñalizar incidencias en carretera y otras novedades son el teléfono de medidas atención a las víctimas de tráfico 018 y especiales de regulación con motivo del eclipse de sol.

Tráfico pide prudencia a los conductores. Recuerda que el respeto de las normas de circulación son las únicas armas para combatir la siniestralidad al volante. La DGT recomienda planificar el viaje por la ruta más segura para evitar imprevistos e informarse del estado de las carreteras, de la situación del tráfico en tiempo real y de las incidencias que puedan existir a través de las redes sociales, los boletines informativos en radio y televisión y el teléfono 011.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Noticias de hoy, jueves 2 de julio de 2026

Noticias de hoy

Publicidad

Sociedad

Imagen de una ambulancia del Centro de Emergencias Sanitarias 061

Un herido y 50 desalojados tras el incendio de una vivienda en Roquetas de Mar

Noticias de hoy

Noticias de hoy, viernes 3 de julio de 2026

Imagen de un coche de los Mossos d'Esquadra

Muere un menor de 15 años en un tiroteo en el parque de La Pegaso en Barcelona

Decenas de vehículos durante la operación salida del puente de mayo
TRÁFICO

La DGT arranca la primera operación salida del verano en la que prevé 4,8 millones de desplazamientos

Imagen de archivo
Suceso en Alicante

Localizan los cadáveres de una mujer y de su hija en una vivienda de El Fenollar en Alicante, presuntamente asesinadas por el padre

Efemérides de hoy 3 de julio de 2026: La princesa Leonor es nombrada princesa de Girona
Efemérides

Efemérides de hoy 3 de julio de 2026: ¿Qué pasó el 3 de julio?

Consulta las efemérides de hoy 3 de julio de 2026 y descubre, quién nació, quién murió y qué pasó a lo largo de la historia un día como hoy.

El juez y la fiscal, durante el juicio
Sanción económica

Una mujer víctima de violencia de género pilla a su abogado masturbándose durante una videollamada

El abogado ha asumido los hechos y ha sido sancionado con 720 euros de multa y dos años de suspensión por el Colegio de Abogados.

La C.Madrid envía un helicóptero de Bomberos a Zaragoza para colaborar en la extinción del incendio de Leciñena

Aragón mantiene un amplio despliegue para controlar los incendios de Robres, Leciñena y La Fueva

Más vitaminas que la vaca, apta para intolerantes y reduce el azúcar en sangre: descubre la leche de camella canaria

¿La leche más nutritiva del mundo? Así es el proyecto que busca salvar al camello canario

Coche de la Guardia Civil REMITIDA / HANDOUT por Guardia Civil Fotografía remitida a medios de comunicación exclusivamente para ilustrar la noticia a la que hace referencia la imagen, y citando la procedencia de la imagen en la firma 07/11/2025

Investigan como violencia de género la agresión a una mujer en Jaén: su hija dio la voz de alarma

Publicidad