Estudiantes de Santiago hacen cola durante horas para conseguir un piso para el próximo curso: "Llegamos a las 2 de la mañana"

Es una imagen que lleva ya unos cuantos años repitiéndose y que cada vez va a peor: la de las colas interminables a las puertas de las inmobiliarias para conseguir un piso de cara al curso que viene. En la Universidad de Santiago hay unos 20.000 estudiantes, la mayor parte de ellos llegados de distintos puntos de toda Galicia e incluso del resto de España, un dato que ya de por sí da una dimensión de la situación.

Según las cifras que maneja el sector inmobiliario, se estima que en julio salen al mercado del alquiler para estudiantes en la capital gallega unos 400 pisos. La cifra, nos dicen los propios estudiantes, va a menos cada fin de curso: "Cada vez hay menos pisos, peores y más caros", asegura uno de ellos mientras hace cola para hacerse con uno de ellos.

Menos pisos, en peores condiciones y más caros

Los primeros han llegado hasta esta inmobiliaria a las dos de la mañana. Con sacos de dormir, mantas, bebida y comida, sillas plegables y ropa de abrigo. "Por la noche refresca en Santiago", nos dicen. Por delante, muchas horas de espera hasta que la agencia abra sus puertas a las diez.

La intención de la mayoría de ellos es conseguir un piso compartido por el que no paguen más de 300 euros, gastos aparte. "Somos cinco; buscamos algo normal que esté entre los 1.200 y los 1.500 euros", nos cuenta un grupo de jóvenes que ha pasado la noche a la intemperie. Cuanto mayor es el número de personas, más se suele abaratar el coste, pero, sea como fuere, cada vez es más difícil dar con una opción que cumpla todos los requisitos.

Santiago es una de las ciudades con mayor proporción de estudiantes de España y, teniendo en cuenta las dificultades, quien ha conseguido una vivienda no la suelta. "Antes era más habitual cambiar de piso de un año para otro; ahora la gente aguanta en el mismo por miedo a no encontrar otra cosa", relatan.

Que hay que analizar esta situación no se le escapa a nadie: "Claramente hay un problema especulativo con la vivienda", nos dice otro de los presentes mientras vemos a un compañero durmiendo en la acera dentro de un saco de dormir.

Pisos de varias habitaciones para repartir el gasto entre varios

En cuanto se abren las puertas de la inmobiliaria, los propios trabajadores se ven sorprendidos por la situación. Tenían previsto empezar las visitas en un par de días, nos dicen. Aún están recogiendo las llaves de quienes dejan los pisos al finalizar junio, pero las ansias de quienes ven su futuro en el aire no han podido esperar.

Finalmente, han tomado nota de las necesidades de quienes llevaban horas a las puertas y han tratado de realizar alguna visita. No obstante, nos dicen que no se va a resolver todo en este primer día: la cosa va para largo. La de este año y, sobre todo, la del futuro.

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