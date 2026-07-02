Los trenes de Renfe que sufrieron una avería en Atocha empiezan a recuperar la normalidad

Una avería en el suministro eléctrico en el taller madrileño de Cerro Negro está provocando retrasos en algunos trenes de alta velocidad que salen de la estación de Atocha en Madrid. Así lo han expresado fuentes del gestor ferroviario Adif. Desde Adif, han explicado que la caída de tensión en el taller está provocando una afectación "en la gestión de la capacidad de las vías de la terminal de Atocha", una situación que origina retrasos en esos trenes desde las 16:00 horas de este jueves.

Fuentes de Renfe detallan que la situación está afectando a trenes Avant y de larga distancia de los corredores sur, norte, este y nordeste, lo que ha obligado a que se estén utilizando en modo diésel para trasladar otras unidades, lo que está provocando estas demoras. La incidencia en el taller de Cerro Negro dificulta la salida de los trenes de Atocha, ya que, según fuentes de Adif, las operadoras deben llevar primero trenes a Atocha antes de que esos mismos ferrocarriles se utilicen para otros trayectos.

Todo esto se debe a que la caída de la tensión hace imposible que los trenes estacionados en Cerro Negro vayan hasta Atocha, por lo que los servicios con salida desde la estación madrileña tienen que esperar a que lleguen otros trayectos. Asimismo, Renfe ha confirmado la incidencia en Cerro Negro, de su propiedad, y subraya que se pueden registrar demoras en los trenes de alta velocidad con origen Atocha.

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