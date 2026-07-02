¿Es eficaz la lista de morosos de Hacienda? El inspector Francisco de la Torre cree que es "un reconocimiento de la impotencia del Estado"

La publicación de la lista de morosos de la Agencia Tributaria, en la que figuran quienes adeudan más de 600.000 euros a Hacienda, vuelve a situar el foco sobre una realidad que se repite año tras año. En esta edición aparecen miles de contribuyentes (5.853) cuya deuda acumulada supera los 15.400 millones de euros, entre ellos nombres conocidos como Isabel Pantoja, Mario Conde o el exárbitro José María Enríquez Negreira.

Para Francisco de la Torre, inspector de Hacienda, la reiteración de muchos de estos nombres pone en cuestión la utilidad de una herramienta que nació con vocación disuasoria. "Lo que en principio era una idea de intentar que determinada gente pagase por evitarse el San Benito de estar en la lista de morosos acaba siendo una lista en donde determinada gente repite todos los años y parece que no le afecta absolutamente nada", señaló.

A su juicio, esta situación refleja las limitaciones del propio mecanismo. "No deja de ser, al final, un reconocimiento de la impotencia del Estado o, por lo menos, de un instrumento que no sirve, que parece no obtener los resultados previstos", afirmó.

De la Torre explicó que la lista reúne perfiles muy distintos. En primer lugar, apuntó a empresas cuyos proyectos empresariales han fracasado y que se encuentran inmersas en concursos de acreedores sin haber saldado sus deudas tributarias. "Es una combinación de tres cosas. Por una parte, proyectos empresariales fallidos, empresas en concurso de acreedores que tampoco pagan a Hacienda y, bueno, en fin, es una lista de fracasos", resumió.

Varios famosos

El inspector también destacó la presencia recurrente de personajes conocidos. "Las historias de los famosos se repiten año tras año y parece que no les afectan en nada", aseguró, en referencia a quienes continúan apareciendo de forma reiterada en el listado.

Entre los nombres conocidos que vuelven a figurar en la lista se encuentra la actriz Paz Vega, que mantiene una deuda de 1,8 millones de euros. También repite el periodista César Vidal, con 2,1 millones pendientes, al igual que el productor de televisión José Luis Moreno, cuya sociedad Kulteperalia SL ha reducido su deuda de 887.000 a 781.000 euros.

Entre los mayores deudores destaca el empresario Ramón Olivares Garrigós, que encabeza el listado con una deuda de 36,8 millones de euros. También aparece el exfutbolista del Atlético de Madrid y del FC Barcelona Arda Turan, con un pasivo de 1,27 millones.

La lista incorpora además de nuevo a la presentadora Patricia Conde y al colaborador televisivo Kiko Matamoros, que regresan tras dos y tres años de ausencia, respectivamente. Ambos superan el umbral de los 600.000 euros establecido por la Agencia Tributaria, con deudas de 714.615 y 600.740 euros.

El listado de grandes morosos, publicado este martes por la Agencia Tributaria y correspondiente a quienes adeudaban más de 600.000 euros al cierre de 2025, también incluye como novedades al Fútbol Club Cartagena, con una deuda de 1,25 millones de euros, y al Club Atlético San Lorenzo de Almagro, con 920.000 euros pendientes.

Grandes tramas de IVA y proyectos fracasados

El tercer gran bloque, según explicó, corresponde a las grandes tramas de fraude fiscal, especialmente vinculadas al IVA y al sector de los carburantes. "Tenemos cientos o miles de millones de euros concentrados en una serie de empresas que no pagan sus impuestos", advirtió.

En este sentido, De la Torre recordó que las mayores deudas no siempre corresponden a personas famosas, sino a sociedades prácticamente desconocidas para la mayoría de los ciudadanos. Citó como ejemplo a Biocemite y Metaway, empresas que encabezan la lista de morosos. "Al ciudadano de a pie tampoco le dicen nada", indicó.

Entre las nuevas incorporaciones al listado empresarial figura Liwe Española, la compañía murciana propietaria de la cadena de moda Inside, actualmente en concurso de acreedores, con una deuda de 3.496.103,19 euros. También aparece Eurofinsa, que acumula una deuda de 92 millones de euros.

Para formar parte de esta lista, los deudores deben cumplir varios requisitos: mantener deudas superiores a los 600.000 euros, no haberlas abonado una vez finalizado el plazo voluntario de pago, que permanezcan pendientes a 31 de diciembre de 2025 y que no estén aplazadas ni suspendidas por ninguna de las causas previstas legalmente.

La Agencia Tributaria contempla, no obstante, la exclusión del listado para aquellos contribuyentes que salden íntegramente las deudas y sanciones tributarias que motivaron su inclusión antes de la publicación de la relación de morosos. Por ello, considera que el impacto mediático de la publicación anual del listado no se traduce necesariamente en una mayor eficacia contra el fraude. "Llenan muchos periódicos, pero como instrumento antifraude probablemente sea mejorable", concluyó.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.