Servicio cancelado
Huelga de Renfe, última hora en directo: Más de 320 trenes afectados entre Alta Velocidad, Media Distancia y Cercanías en un paro de 24 horas
Coincidiendo con el mismo día de la 'operación salida' de las vacaciones de verano Renfe ha convocado una huelga de 24 horas. Renfe cancelará 98 trenes de Alta Velocidad y Larga Distancia de los 360 programados para este día, permitiendo el 73% de la movilidad habitual.
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Renfe ha anunciado paros para este lunes 29 de junio. Un total de 320 trenes entre los servicios de Alta Velocidad, Media Distancia y Cercanías estarán afectados con motivo de la primera huelga de 24 horas convocada por el Sindicato Ferroviario (SF) para este verano, una jornada que coincidirá con la operación salida de las vacaciones.
Renfe cancelará 98 trenes de Alta Velocidad y Larga Distancia de los 360 programados para este día, permitiendo el 73% de la movilidad habitual, tal y como mantienen los servicios mínimos publicados por el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible.
Los viajeros podrán viajar en el tren más próximo a su horario original
Se cancelarán 222 de los 642 trenes de Media Distancia, operando en este caso el 65% de los viajes programados. Los viajeros tendrán la posibilidad de viajar en el tren más próximo a su horario original o, si así lo prefieren, cambiar o cancelar el billete sin ningún coste a través de sus canales habituales de venta.
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Tranquilidad durante la jornada de huelga
Las principales estaciones nacionales registran un ambiente de normalidad durante las primeras horas de la huelga de trenes de Renfe. Algunos viajeros destacan que durante estos días hay menos afluencia de pasajeros debido al fin del curso escolar y el periodo de vacaciones.
Se cancelan 98 trenes AVE y de Larga Distancia, del total de 360 previstos para ese día
Según el listado de servicios mínimos aprobado por el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, se cancelan 98 trenes AVE y de Larga Distancia, del total de 360 previstos para ese día. Eso supone que circularán 262 trenes de este tipo, el 73%. Además, Renfe suprimirá 222 trenes de Media Distancia del total de 642 afectados por la huelga, con lo que se establece la circulación de 420 en servicios mínimos, lo que supone el 65%.
El Ministerio destaca "el gran trastorno" de la huelga por la fecha elegida
El Ministerio destaca el “especial trastorno” que puede conllevar para los viajeros la huelga convocada este lunes, de gran movimiento al coincidir la movilidad de un día laborable con el término del fin de semana en un mes estival, lo que origina un importante incremento de desplazamientos.
Un total de 320 trenes cancelados
Renfe ha cancelado un total de 320 trenes AVE, de Larga y Media Distancia por la huelga convocada para mañana lunes por el Sindicato Ferroviario, que también mantiene otra jornada de paro para el 15 de julio.
El 75% del servicio habitual en Cercanías
En cercanías, Renfe ofrecerá el 75% del servicio habitual en hora punta (de 6.00 a 9.00 horas, de 13.30-14.00 a 15.30-16.00 y de 18.30 a 20.30) y el 50% el resto de horas. Los servicios mínimos en los territorios de País Vasco y Cataluña, que tienen transferidas las competencias ferroviarias, son establecidos por el Gobierno Vasco y la Generalitat, respectivamente.
El sindicato de Renfe denuncia el abandono del servicio de mercancías
Bienvenidos a la información al minuto de la huelga de 24 horas convocada por Renfe para este lunes. Con esta huelga, el Sindicato Ferroviario denuncia “el abandono premeditado del servicio de Mercancías”. En concreto, rechaza que Renfe cree una empresa conjunta con el operador Medway, filial de MSC, para la división de mercancías.
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