Huelga de Renfe, última hora en directo: Más de 320 trenes afectados entre Alta Velocidad, Media Distancia y Cercanías en un paro de 24 horas

Renfe ha anunciado paros para este lunes 29 de junio. Un total de 320 trenes entre los servicios de Alta Velocidad, Media Distancia y Cercanías estarán afectados con motivo de la primera huelga de 24 horas convocada por el Sindicato Ferroviario (SF) para este verano, una jornada que coincidirá con la operación salida de las vacaciones.

Renfe cancelará 98 trenes de Alta Velocidad y Larga Distancia de los 360 programados para este día, permitiendo el 73% de la movilidad habitual, tal y como mantienen los servicios mínimos publicados por el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible.

Los viajeros podrán viajar en el tren más próximo a su horario original

Se cancelarán 222 de los 642 trenes de Media Distancia, operando en este caso el 65% de los viajes programados. Los viajeros tendrán la posibilidad de viajar en el tren más próximo a su horario original o, si así lo prefieren, cambiar o cancelar el billete sin ningún coste a través de sus canales habituales de venta.

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